Muere a los 92 años Stuart Whitman, actor de 'The Comancheros'

Los Ángeles (EE.UU.), 17 mar (EFE).- El actor estadounidense Stuart Whitman, conocido sobre todo por los wéstern con cintas como 'The Comancheros' (1961), murió ayer a los 92 años, informó este martes el portal de noticias de famosos TMZ.

Un amigo del intérprete aseguró a TMZ que Whitman padecía cáncer de piel y afirmó que falleció acompañado de su familia y amigos en su residencia de Montecito, una zona del condado californiano de Santa Bárbara situada unos 150 kilómetros al noroeste de Los Ángeles (EE.UU.).

Su hijo Justin también confirmó hoy el fallecimiento al medio especializado en cine The Hollywood Reporter.

Nominado al Óscar al mejor actor por la cinta 'The Mark' (1961), el legado de Whitman (San Francisco, EE.UU., 1928) de cara al gran público está sobre todo vinculado al género del wéstern.

En el Salvaje Oeste de la pantalla brilló, por ejemplo, en 'The Comancheros', cinta que lideró John Wayne y que supuso el último trabajo como director de Michael Curtiz ('Casablanca', 1942).

Whitman participó en otros wéstern destacados como 'The Story of Ruth' (1960), 'Rio Conchos' (1964) o 'The White Buffalo' (1977).

Y también agarró la pistola y se montó a caballo en el wéstern televisivo 'Cimarron Strip' (1967-1968).

No obstante, el actor probó asimismo otros géneros con fortuna.

Así, se le pudo ver en la recordada cinta bélica 'The Longest Day' (1962) o en la aplaudida comedia de interminable título 'Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes' (1965).

Tanto 'The Longest Day' como 'Those Magnificent Men...' contaron con la dirección de Ken Annakin.

La filmografía de Whitman incluye algunas curiosidades como una película española titulada 'La mujer de la tierra caliente' (1978) que dirigió José María Forqué.

Whitman llevaba dos décadas retirado de la actuación y su último trabajo fue en el filme televisivo de acción 'The President's Man' (2000) que lideró Chuck Norris. EFE

dvp/arm

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.