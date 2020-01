Muere de cáncer diputada venezolana que denunció intento de soborno chavista

Caracas, 22 ene (EFE).- La diputada venezolana Addy Valero, que denunció este mes un intento de soborno por parte del chavismo gobernante, falleció este miércoles a causa de un cáncer que sufría hace años, informó en Twitter la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

'Lamentamos informar al país del fallecimiento de la diputada, quien en vida se mantuvo firme a los valores democráticos, y no cedió al chantaje del régimen usurpador, en la lucha por la libertad de Venezuela', indicó el cuerpo legislativo.

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, reaccionó a la noticia desde Bruselas, donde se encuentra en una gira internacional que lo ha llevado a Colombia, Reino Unido y que seguirá en Suiza y España.

'Como muchos pacientes oncológicos en Venezuela no pudo recibir un tratamiento adecuado (...) en cierto modo también sentimos que no la pudimos proteger de la enfermedad', dijo Guaidó, a quien la mayoría opositora reeligió como presidente de la cámara este año.

Hace dos semanas el opositor se había referido al intento de soborno que vivió la diputada, a quien describió como una 'mujer guerrera y luchadora'.

'Llegaron hasta su casa a chantajearla con el tema médico, con lo costoso que sabemos hoy que está un tratamiento', denunció.

La diputada, que había lanzado una campaña de recolección de dinero en redes sociales para financiar sus tratamientos, se refirió a este intento de soborno en su último mensaje público.

'Hoy no me preocupo por mi sino por los electores y el resto de ciudadanos que sufren de hambre, carencia de luz eléctrica, de gasolina, que pueden (encontrar) los productos sin tener dinero como comprarlos. De niños que están padeciendo y sufriendo enfermedades y no consiguen sus medicinas', escribió en Instagram.

'OPERACIÓN ALACRÁN'

A finales del año pasado la oposición venezolana denunció la existencia de la supuesta 'Operación Alacrán', una táctica bajo la que acusaron al gobernante Nicolás Maduro de intentar minar la reelección de Guaidó como líder del Parlamento y que incluía la presunta compra de diputados para afectar el quorum de la sesión del 5 de enero.

La semana pasada, el diputado opositor Alfonso Marquina aseguró que a mediados de diciembre pasado su par José Gregorio Noriega le propuso que diera la espalda a Guaidó durante las votaciones para renovar al jefe de la Cámara a cambio de 700.000 dólares estadounidenses.

El diputado Luis Parra sostiene que fue elegido presidente de la AN por una minoría de diputados chavistas y opositores en la polémica sesión del 5 de enero a la que no pudieron acceder varios parlamentarios, entre ellos Guaidó, quien fue ratificado como líder de la Cámara por 100 diputados en una sesión realizada horas después en la sede un periódico. EFE