Muere el músico argentino Humberto 'Cacho' Castaña a los 77 años

Buenos Aires, 15 oct (EFE).- El músico argentino Humberto Castagna, más conocido como 'Cacho' Castaña, falleció este martes a los 77 años en el sanatorio de Los Arcos, en Buenos Aires, donde permanecía ingresado desde principios de mes por complicaciones en el riñón, confirmaron a Efe fuentes oficiales.

El autor de canciones como 'Septiembre de 1988', 'Garganta con arena' y 'La reina de la Bailanta' llevaba varios años con constantes problemas de salud y en las últimas semanas fue sometido a diálisis con 'una especie de riñón artificial', informó su doctor personal, Alfredo Cahe.

'Tiene una infección de sangre generalizada y una insuficiencia renal. El hecho de que no esté despierto se debe a la medicación que le hemos dado', afirmó el médico en declaraciones a TN el pasado 6 de octubre.

En los últimos días su estado se agravó debido a que una bacteria le provocó una infección en los pulmones, y a pesar de que Cahe confió en que 'la infección se pueda dominar con los antibióticos', finalmente el artista falleció este martes.

El también compositor tuvo una dilatada y exitosa carrera musical desde que publicó su primer disco, 'Cacho Castaña', en 1972, en la que abarcó varios géneros de la canción melódica, con el tango como bandera.

En total lanzó mas de 20 discos de estudio, varios recopilatorios e incluso se aventuró en el mundo del cine con apariciones en películas como 'Rito, amor y primavera' y 'Abierto día y noche'.

Su popularidad sufrió un revés a principios del año pasado debido a unas polémicas declaraciones sobre la violación que le costaron muchas críticas en el país.

'Andá a saber qué piensa la mujer, hace años que los poetas, desde antes de Cristo, queremos saber qué tienen las mujeres en la cabeza y nunca lo supimos, que hagan lo que quieran muchachos, relájense, si la violación es inevitable, relájate y goza', afirmó en 'Involucrados', de América TV, al ser preguntado por otra polémica por declaraciones machistas vertidas por un actor, a la que restó importancia.

Estas palabras no pasaron desapercibidas y varias instituciones como el Instituto Nacional de la Mujer le exigieron una rectificación que llegó en forma de video a través de las redes sociales en el que pidió perdón por si alguien se había sentido ofendido y alegó que era un dicho que se decía hace 60 años.

'La realidad es que él lo plantea desde el contexto de si hirió a alguien. Hirió a toda una sociedad, no a un particular. La idea es conversar con él, a ver si por ahí se entiende que no es una moda (la lucha contra esta clase de comentarios y actuaciones)', argumentó tras la disculpa la directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Argentina, Fabiana Túñez. EFE