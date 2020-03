Muere en Miami exiliado cubano que llegó a presidir banco nacional en EE.UU.

Miami, 30 mar (EFE).- El exbanquero Carlos Arboleya, el primer cubano-estadounidense que llegó a la presidencia de un banco nacional en EE.UU., falleció el pasado domingo a los 91 años en esta ciudad, tras haber rebasado un episodio de gripe y sin que su fallecimiento haya sido relacionado con el COVID-19.

Arboleya, un exiliado cubano que en 1959 arribó a Miami 'con 40 dólares' junto a su esposa Marta y su hijo Carlos Jr., llegó a convertirse en presidente de Barnett Bank en 1975. Este banco se convirtió posteriormente en Bank of America, uno de los más grandes de Estados Unidos.

Según indica este lunes el rotativo local El Nuevo Herald, que confirmó el fallecimiento a través de un amigo de la familia, Arboleya fue hospitalizado hace unas semanas después de un episodio de gripe.

'Se recuperó lo suficiente como para regresar a casa, pero su salud volvió a fallar. Murió a las 8 a.m. del domingo en su casa', indicó al Herald Eladio José Armesto.

Junto a otras grandes figuras del exilio cubano, como el matrimonio de músicos Gloria y Emilio Estefan y el rector de la universidad Miami Dade College, Eduardo J. Padrón, Arboleya fue receptor del premio 'The Sand in My Shoes' ('Arena en los zapatos').

Esta galardón anual lo entrega la Cámara de Comercio del Gran Miami a destacados líderes de la comunidad que han hecho contribuciones significativas a la zona sur de Florida.

Arboleya, que primero había trabajado en una fábrica de zapatos hasta fundar su propio banco, el Flagler Bank, ofrecía préstamos a compatriotas emprendedores, los primeros que llegaban al exilio de Miami, solo basándose en buenas recomendaciones.

'Para que se compraran su casita', recordó hoy Armesto.

'Como banquero se lanzó a capitalizar a los empresarios cubanos del exilio, a darles acceso al capital indispensable para armar empresas y negocios', agrega este amigo de la familia Arboleya.

Carlos Arboleya, un nombre que desde hace tiempo lleva un parque de Miami, precisamente en la calle Flagler, ofreció un importante apoyo al hospital infantil Nicklaus Children's, según recordó esa institución en un comunicado en 2017.

Su apoyo al hospital 'se remonta a muchos años, ya que una vez fue miembro de la Junta Directiva de la fundación cuando todavía se llamaba Miami Children's Hospital Hospital Foundation', anotó el comunicado al inaugurar una sala con el nombre de la esposa y el hijo del banquero, ambos fallecidos.

Arboleya nació en La Habana en 1929 y en la universidad de esa ciudad se graduó de Administración de Negocios y Contabilidad. Luego se exilió en Miami en 1959, año en que triunfó la revolución liderada por Fidel Castro.

'Debido a las actuales circunstancias de emergencia médica y la prohibición de reuniones de más de 10 personas, no será posible organizar un velorio', dijo Armesto al Herald.

Sí se realizará más adelante una misa de recordación. EFE