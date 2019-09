$!Muere excursionista novato que narraba en Instagram que se había perdido

Un joven italiano se encontraba de excursión por el Ponte Tibetano devall val Sorda, un lugar en Verona que le había recomendado su hermana. El chico decidió hacer turismo en solitario, cuando de repente se perdió por un sendero

Gabriele Puccia de 27 años recurrió a compartir lo sucedido a través de los stories en su cuenta de Instagram, indicando que estaba extraviado, porque había olvidado colocar la localización en el mapa de su celular.

En los videos que colocó en la nombrada red social se le observaba bromeando y despidiéndose de sus seres queridos por si algo malo le sucedía.

“En caso de ir todo mal pido disculpas a las personas a las que he hecho daño, también me disculpo con los que he traicionado. Si todo va mal, pues me despido”, expresó en la grabación.

Después de las publicaciones no se volvió a saber nada de Gabriele que fue encontrado sin vida en un acantilado por los equipos de rescate el sábado.