Muere Maria Pia Fanfani, esposa de líder DC, dedicada a la ayuda humanitaria

Roma, 7 nov (EFE).- Maria Pia Fanfani, segunda esposa de Amintore, líder histórico de la Democracia Cristiana (DC), murió hoy en Roma a los 96 años, tras una vida dedicada a la Cruz Roja y a las misiones humanitarias y un pasado como partisana durante la ocupación nazi fascista.

Nació en Pavía (norte) el 29 de noviembre de 1922 y fue la penúltima de siete hermanos. Estudió en la Academia de Brera, en Milán, y fue escritora y fotógrafa y después de haber enviudado en 1963 de su primer esposo, Giuseppe Vecchi, se casó en 1975 con Amintore Fanfani.

En su biografía oficial se cuenta que participó en la Resistencia contra la ocupación nazi, como relevo de su hermano Attilio, líder partisano y mientras ayudaba a algunos judíos a escapar a Suiza fue interceptada por los alemanes, pero logró escapar de la captura.

Pero sobre todo se dedicó a actividades humanitarias y destacó su compromiso con la Cruz Roja, lo que le llevó a ser presidenta del Comité Nacional de Mujeres durante 11 años (de 1983 a 1994), en 1985 y durante 4 años ocupó el cargo de vicepresidente de la Liga Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Ginebra.

Ha participado en más de 208 misiones humanitarias, ocupándose de refugiados, pobres y de niños que quedaron huérfanos en los conflictos.

En 1994 fue miembro del Consejo de Acción Europea para la Paz en los Balcanes, que incluía a Giscard d'Estaing, Margaret Thatcher, Bernard Kouchner, Bernard-Henry Levy y presidida por Mabel Wisse Smit, y con quien organiza varias misiones humanitarias para Sarajevo.

También colaboró con la 'Fundación Noor Al Hussein' y a la 'Sociedad Nacional de la Media Luna Roja de Jordania' en Amman, Jordania, con el envió de alimentos y ropa.

Entre los muchos premios recibidos fue galardonado como Cavaliere della Repubblica Italiana.

Participó en 1995 en la 'Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer - Igualdad, Desarrollo y Paz' en Beijing, China , para presenciar la contribución de las mujeres a una cultura de paz junto otras primeras damas, Hillary Clinton, Gertrude Mongella, Suzanne Mubarak.

También creó sus propias fundaciones humanitarias como 'First Help', 'Noi per Loro' o 'Together for Peace' y con el apoyo de UNICEF y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), junto con Vanessa Redgrave, Franco Nero y el famoso músico de jazz italiano Lino Patruno, organiza 'The Return Festival', para recaudar fondos para ayudar en Kosovo.

'En este triste momento, nuestro compromiso es del transmitir la memoria como ejemplo para las nuevas generaciones', escribió la Cruz Roja italiana en su mensaje de recuerdo de Maria Pia Fanfani. EFE