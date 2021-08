Muere Walter Yetnikoff, impulsor de Michael Jackson y Bruce Springsteen

Nueva York, 11 ago (EFE).- El destacado ejecutivo del mundo de la música Walter Yetnikoff, que lideró CBS Records desde 1975 a 1990, años en los que la firma propulsó las carreras de Michael Jackson, Bruce Springsteen, Paul McCartney y los Rolling Stones, falleció el pasado domingo a los 87 años, informaron este miércoles los medios locales.

La esposa de Yetnikoff, Lynda, confirmó la noticia a los amigos de la familia el pasado lunes, un fallecimiento causado por un cáncer de vejiga y que se produjo pocos días antes del que hubiera sido su 88 cumpleaños, el 11 de agosto.

Yetnikoff, amante de las fiestas, era una de las figuras más importantes de las casas de discos, y fue uno de los principales elementos que dio forma a la industria de la música antes de que la revolución digital cambiara drásticamente el negocio.

También ganó notoriedad por derrocar obstáculos racistas en el sector, al forzar a la cadena de música MTV a emitir el corto de Michael Jackson 'Billie Jean' después de amenazar con retirar las canciones del resto de sus artistas si se negaban a ello.

Siendo Yetnikoff el presidente de CBS Records, Jackson llegó a vender 40 millones de copias del álbum 'Thriller', mientras que el 'Born in the U.S.A.' de Bruce Springsteen y el 'I Am' de Earth, Wind and Fire vendieron 20 millones de ejemplares cada uno.

Durante los premios Grammy de 1984, cuando Michael Jackson se llevó un galardón por 'Thriller', el cantante dijo de Yetnikoff que era el 'mejor presidente de un sello discográfico del mundo'.

Tras conocerse la noticia, los herederos de Michael Jackson publicaron un comunicado este martes en el que describieron al ejecutivo como un 'gigante de la industria de la música, cuando esta era más divertida, más escandalosa y compleja, y mucho menos corporativa que en la actualidad'.

Además, señalaron que los esfuerzos de Yetnikoff por que la MTV emitiera 'Thriller' no sólo 'abrió las compuertas' de la inmensa carrera de Michael Jackson, sino que también ayudó a 'una generación entera de músicos negros'.

Otra de las estrellas de CBS Records, Barbra Streisand, también publicó su mayor éxito en ventas bajo su batuta, 'Guilty' (1980), en el que colaboró con el miembro de los Bee Gees Barry Gibb.

Yetnikoff también ayudó a lanzar las carreras de otras importantes figuras como Cyndi Lauper y Gloria Estefan.

Nacido en Brooklyn en 1933, este gigante de la música dijo que su infancia había sido 'extremadamente dolorosa' como resultado de los abusos físicos de su padre.

Tras graduarse en la facultad de derecho de la Universidad de Columbia, se alistó en el Ejército y fue desplegado a Alemania Occidental entre 1956 y 1958, y a su vuelta, fue contratado por un gabinete de abogados que representaba tanto a CBS Records como a su entonces líder, William Paley.

Después, se unió a ese sello como uno de sus abogados internos en 1961, y tras jugar un papel clave en la formación de CBS/Sony, que luego desembocó en la compra de CBS por parte de Sony, fue nombrado presidente y consejero delegado en 1975, puesto que ocupó hasta 1990. EFE

