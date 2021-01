Mueren dos ministros de Malaui el mismo día por Covid-19

Lilongüe, 12 ene (EFE).- Dos ministros de Malaui (sureste de África) murieron hoy a causa de la Covid-19, anunció el presidente Lazarus Chakwera al advertir que la escalada de infecciones amenaza a un país que está entrando en 'el ojo de la pandemia'.

Según los datos del lunes, Malaui cuenta con 9.027 casos confirmados desde el inicio de la pandemia y 235 muertes, 46 de ellas desde el inicio de 2021.

El fallecimiento del ministro de Transporte y Vicepresidente del Partido del Congreso de Malaui (MCP), Sidik Mia, se anunció en torno a las 8h de mañana hora local (+2 horas GMT) y, cuatro horas más tarde, se conoció la del ministro de Gobierno local y veterano del partido gobernante, Lingson Belekanyama, confirmó el presidente malauí.

En un discurso televisado desde el palacio presidencial, Chakwera declaró tres días de luto nacional por los ministros fallecidos y afirmó que sus pérdidas eran 'incalculables'.

'Declaro el estado de desastre (...) a partir de hoy, 12 de enero de 2020 y, por lo tanto, pido más asistencia de la comunidad internacional, los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado para que aporten contribuciones a los recursos necesarios para el actual desafío de la pandemia', añadió el presidente.

El ministro de Transportes anunció el pasado viernes que había dado positivo en Covid-19 y que se había aislado en casa.

Según varios medios de la prensa local, hasta seis ministros dieron positivo a coronavirus y la mayoría de ellos confirmaron el diagnóstico.

En el discurso de hoy, Chakwera no aludió a su propia salud, ni a la del resto de ministros y tampoco aceptó preguntas de los periodistas.

Este domingo, el presidente admitió que el país, incluido el Gobierno y él mismo, habían bajado la guardia contra la pandemia y que dejaron de tomársela en serio cuando las cifras bajaron.

El presidente fue muy criticado por su entrevista a primeros de mes con la artista Madonna, quien en su visita a Malaui --de donde son originarios cuatro de sus hijos--, se reunió con Chakwera en el palacio presidencial, donde ambos fueron fotografiados sin mascarillas y sin respetar la distancia social.

'Muchos de nosotros relajamos nuestra vigilancia contra el virus y ahora estamos pagando el precio. (...). Muchos de nosotros volvemos a las viejas formas de no usar mascarillas (...), de no mantener nuestra distancia con los demás. (...). Hemos vuelto a las viejas formas de no lavarnos las manos regularmente. Cuando digo muchos de nosotros, me incluyo a mí mismo', dijo entonces el presidente. EFE