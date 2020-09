Muertos por COVID-19 en Honduras suman 2.323 y contagios 76.098

Tegucigalpa, 29 sep (EFE).- Los muertos por COVID-19 en Honduras suman 2.323, mientras que los contagios son 76.098, informó este martes el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El organismo sanitario registró 22 nuevos casos de fallecimientos por coronavirus, con los que la cifra de decesos se elevó a 2.323.

De 943 nuevas pruebas PCR de laboratorio, 561 dieron positivo, para hacer un total de 76.098 contagios, desde marzo, cuando se comenzó a expandir la enfermedad, según el Sinager.

En su informe diario en cadena nacional de radio y televisión, el Sinager indicó además que 763 personas están hospitalizadas por haber contraído la COVID-19, de las que 569 presentan un cuadro estable, 175 están graves y 19 en unidades de cuidados intensivos.

Se suman 426 nuevos pacientes recuperados, para un total de 27.383.

De nuevo, el Laboratorio Nacional de Virología, al parecer por daños en sus equipos, no registró casos de contagios con COVID-19 en el departamento de Cortés, que, junto con el de Francisco Morazán, en el norte y centro del país, son los principales epicentros de la enfermedad.

En las pruebas procesadas hoy, los departamentos con más casos de contagios fueron Francisco Morazán, con 170, y Yoro, con 124.

HERNÁNDEZ DICE QUE NO HAY QUE ATENTAR CONTRA LA VIDA DE OTROS

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien entre junio y julio estuvo enfermo de COVID-19, dijo hoy en un mensaje por radio y televisión, que 'no usar mascarilla es atentar con la vida de los demás'.

'No guardar la distancia también lo es, no lavarse las manos constantemente con agua y jabón o usar gel desinfectante compromete su vida y la de los suyos. Hondureños, esta lucha es de todos y frente a las fases de apertura de la economía no podemos bajar los brazos, no podemos descuidarnos ni un tan solo momento', enfatizó.

Añadió que el país no soportaría un nuevo cierre de la economía y que 'nos enfrentamos a una crisis económica casi cuatro veces más grande de lo que nos dejó el huracán Mitch (en 1998), que ha sido la peor catástrofe de nuestra historia' y 'nos costó muchos años recuperarnos de ese golpe'.

'Por favor, no cometa el error de pensar que esto ya se acabó, vea lo que está pasando al otro lado del Atlántico. El virus vuelve y lo hace con más fuerza. El riesgo de contagio aumenta al ir abriendo la economía; si no nos cuidamos, si no seguimos los protocolos de bioseguridad, nos puede pasar lo mismo que le está pasando a estos países de Europa', recalcó el gobernante.

Hernández señaló que si no se acatan las medidas sanitarias, el país puede perder más vidas y volver a un cierre total de la economía, 'con consecuencias catastróficas'.

'No asistir a un centro de estabilización, de salud, hospital o llamar al 911 ante el primer síntoma, es poner en riesgo la vida de su familia, de sus compañeros, de sus vecinos, la de todos', dijo el presidente, quien considera que, por las medidas sanitarias adoptadas desde el inicio de la pandemia, las cifras de muertos y contagios no son tan altas, como presagiaron algunos sectores. EFE