Muguruza, a segunda ronda en Dubai a costa de Begu

Redacción Deportes, 8 mar (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, novena cabeza de serie, accedió este lunes a la segunda ronda del torneo WTA 1.000 de Dubai al superar, por 6-3 y 7-5, a la rumana Irina Begu, presente en el cuadro principal desde la previa.

Muguruza, 16 del mundo y que el sábado cayó en la final de Doha ante la checa Petra Kvitova, arrancó con fuerza y en un abrir y cerrar de ojos se situó en ventaja 2-0 tras romper el saque de Begu en el segundo juego.

La rumana, 73 del ránking, reaccionó y reequilibró la manga con un 'break' en el quinto, pero la española volvió a tomar la iniciativa en un largo octavo juego para poner el 5-3 a su favor y servicio. Muguruza no desaprovechó la situación y cerró la manga por la vía rápida (6-3).

En el segundo set, tras dos roturas para Begu y una para Muguruza, la española estuvo contra las cuerdas con 5-3 abajo y al resto, pero volvió activarse para igualar 5-5, romper de nuevo el saque de la rumana y cerrar el duelo en el duodécimo juego con la primera bola de partido de que dispuso tras una hora y 36 minutos de lucha.

“Fue un reto. Las condiciones entre los dos torneos (Doha y Dubai) son muy diferentes. Pero estoy contenta de haber podido hacer los ajustes y que luché la forma en que lo hice jugando con una rival que venía de la previa habiendo jugado dos partidos ya en estas pistas”, dijo Muguruza, que suma 13 victorias esta temporada en cinco torneos.

“La verdad es que tenísticamente no he sentido muy bien hoy en pista porque vengo de un torneo en el que las bolas son diferentes, las pistas son nuevas y más rugosas porque las hicieron nuevas para la previa del Open de Australia. Más frío.. Llegué el domingo y no pude entrenarme y ha este lunes tengo que salir a jugar con lo que tenga', agregó.

'Sí he hecho más errores no forzados y no le he dado importancia porque en lo que estaba pensando era en que lo importante era la mentalidad. Y si estás fuerte este partido lo puedes sacar. Así que estoy contenta de haber hecho ese esfuerzo y de sentir que ahora he entrado en el torneo”, precisó.

Muguruza jugará por meterse en los octavos de final contra la estadounidense Amanda Anisimova, 32 del mundo y que poco antes venció en primera ronda a la croata Ana Konjuh por un doble 6-2.

Este lunes también pasaron a octavos la undécima favorita, la estadounidense Madison Keys, que ganó a la taikwanesa En-Shuo Liang por un rotundo doble 6-1; la duodécima, la checa Marketa Vondrousova, verdugo de la rumana Ana Bogdan por 6-4 y 6-4; la decimocuarta, la kazaja Elena Rybakina, que venció a la china Saisai Zheng por 6-0 y 6-4; y la decimoquinta, la estonia Anett Kontaveit, que batió a la húngara Timea Babos por 6-2 y 6-1.

Quedó eliminada la decimotercera cabeza de serie, la croata Petra Martic, superada a la primera por la francesa Kristina Mladenovic por 7-6 (2) y 6-4. EFE