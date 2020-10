Muguruza, a tercera ronda

(Actualiza con declaraciones de Muguruza)

París, 1 oct (EFE).- La española Garbiñe Muguruza logró el pase a tercera ronda de Roland Garros al derrotar este jueves a la eslovaca Kristyna Pliskova por 6-3 y 6-2 en una hora y 8 minutos.

No le tembló la mano a la ganadora de 2016, que, tras dejarse un set en su entrada en competición, fue mucho más sólida ante la 69 del ránking, que, pese a la derrota, firmó su mejor actuación en París.

La gemela de Karolina, la cuarta jugadora del ránking, opuso menos resistencia y dejó el camino libre a Muguruza a la tercera ronda, en la que se medirá contra la estadounidense Danielle Collins, 57 del mundo, que por segunda vez avanzó a tercera ronda de un Grand Slam tras derrotar a la joven danesa Clara Tauson, de 17 años y procedente de la fase previa, por 6-2 y 6-3.

'Me siento contenta de haber ganado contra una rival incómoda, de mejor calidad. He aprovechado antes mis ocasiones. Ahora estoy contenta, ha sido un día pesado, con una larga espera', señaló Muguruza.

En la ronda anterior tuvo más problemas, pero Muguruza aseguró que este jueves sintió más el control del juego.

'He sacado mejor, ante una jugadora que es importante mantener el saque, he conseguido mantener mi saque ante una rival difícil, zurda y he podido aprovechar mis oportunidades, que han caído más temprano que tarde', dijo.

Muguruza no mira más allá de su próxima rival, pero aseguró que en la actual situación del tenis femenino todas las jugadoras son peligrosas.

'En las mujeres, incluso contra las del nivel medio, si tienes un día que no estás bien, no vas a ganar. Si no tienes un buen día, te vas a casa', afirmó. EFE