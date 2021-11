Muguruza asegura estar confiada en levantarse en la WTA finals

Guadalajara (México), 10 nov (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, quinta mejor jugadora del mundo, reveló este miércoles estar contenta con su tenis pese a perder en la Akron WTA Finals y confió en vencer el viernes a la checa Barbora Krejcikova.

'Me ha tocado un grupo difícil, de grandes pegadoras a las que esta pista les favorece, pero daré el máximo y, pase lo que pase, de México me iré habiendo dado todo. Con Krejcikova saldré a hacerme con el partido', dijo en una rueda de prensa.

En un épico duelo de 2:26 horas, Muguruza perdió este miércoles ante la checa Karolina Pliskova, cuarta raqueta del mundo, por 4-6, 6-2, 7-6(6) en el debut de ambas en la Akron WTA Finals, y ahora está obligada a superar a Krejcikova para mantenerse con posibilidades de acceder a las semifinales.

'Estuve cerca, tenía que haber sacado mejor. Cuando fui por el partido en el 'tie break', se me fue un golpe por poco, si lo hubiera metido, hubiera tenido bola de match point. O sea, me ha faltado un punto que en vez de irse tres centímetros out, tenía que haber caído dentro', observó.

El duelo fue de numerosos errores no forzados por parte de ambas jugadoras, que sintieron el rigor de la altitud de Guadalajara sobre el nivel del mar, 1.566 metros. En la muerte súbita se rompieron el saque 11 veces y Pliskova ganó el duelo por un margen milimétrico.

'Fue doloroso, es una finals y me hubiera gustado ganar. Lo bueno es que el viernes hay una buena oportunidad; siendo paciente, tengo fe de que caerá de mi lado', agregó.

La próxima rival de Muguruza perdió por 6-3, 6-4 ante la estonia Annet Kontaveit, octava jugadora del mundo, quien confirmó su gran momento de forma deportiva con una lección de cómo sacar bien en el tenis profesional.

'Es un grupo complicado, pero no por eso voy a creer que no pueda. Estoy motivada, le he ganado a todas y prepararé lo mejor posible ese partido. Motivación no me va a faltar', señaló Muguruza.

La española reconoció que le costó adaptarse a la altitud, que le mermó la respiración, pero se pudo acomodar.

'Pese a que he perdido, he jugado bien', concluyó.EFE

