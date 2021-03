Muguruza cae ante Andreescu pero será Sorribes la que luche en cuartos

Redacción Deportes, 30 mar (EFE).- La canadiense Bianca Andreescu, novena del mundo, derrotó a Garbiñe Muguruza por 3-6, 6-3 y 6-2 en los octavos de final del torneo de Miami poniendo fin a su trayectoria en este WTA 1.000, pero o sí habrá una española luchando en los cuartos de final, y será Sara Sorribes, que venció a la tunecina Ons Jabeur, por 6-4,0-6 y 6-1.

Sorribes se recuperó a tiempo de la pérdida del segundo parcial en blanco ante Jabeur, 30 del mundo, para lograr una victoria que la sitúa por primera en los cuartos de un torneo de esta categoría, y que le permite entrar también por primera vez entre las 50 mejores del mundo.

La jugadora de Castellón, será precisamente la rival de Andreescu, en la cita más importante de su carrera. Su gran forma física facilitó que se impusiera a Jabeur remontando y sin desfallecer.

Andreescu, campeona del US Open en 2019, salió victoriosa en un duelo que se fue hasta las dos horas y 12 minutos, y en el que impuso su rapidez, intensidad y su gran pegada, impidiendo la victoria 21 de la temporada de Garbiñe. Muguruza lo intentó todo pero su físico no le acompañó como le hubiera gustado, acusando la acumulación de partidos y el poco tiempo de recuperación después de haber jugado también el día anterior, con mucho calor y algo más de tres horas para batir a la rusa Anna Kalinskaya (4-6, 6-3 y 6-4).

Tras esta derrota, la sexta en lo que va de curso, la española descansará unos días en Florida antes de poner rumbo a Charleston donde disputará su primer torneo de tierra del año. Garbiñe mantendrá el segundo puesto en la Carrera de la WTA.

“Creo que fue un partido muy ajustado, y muy físico. Tuve oportunidades ponerme por delante, especialmente en el segundo set, y no las convertí. Sentí que mi físico no estuvo a la altura hoy, no me pude recuperar bien del partido de ayer', reconoció Muguruza.

'Ha sido mi mejor comienzo de año, ahora es un poco duro pero estoy contenta de como estoy jugando y con ganas de seguir. Hoy me ha faltado energía, es una jugadora que juega muy rápido. Pero hoy he arrastrado el acumulación de partidos y no he estado al nivel. Pero sé que he de seguir en esta línea', afirmó .EFE.