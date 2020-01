Muguruza: “Es el mejor partido desde hacía tiempo”

Melbourne (Australia), 25 ene (EFE).- Garbiñe Muguruza admitió que fue su mejor actuación desde hacía un tiempo después de que bordara un partido perfecto ante la ucraniana Elina Svitolina (5) en la tercera ronda del Abierto de Australia, a la que derrotó por un contundente 6-1 y 6-2.

'He jugado un partido inteligente desde el primer punto. Tenía muchas ganas de jugar contra ella. Siempre tenemos buenos partidos. El año pasado jugamos tres veces. Así que tenía muchas ganas de jugar en pista dura. Creo que tuve un buen plan de juego. Y todo funcionó bastante rápido para mi lado”, señaló.

“Me había ganado en las últimas veces pero sé que puedo ganarla jugando como lo he hecho hoy”, explicó la tenista tras igualar su marca de la edición pasada cuando cayó en los octavos de final ante la checa Karolina Pliskova.

Tras su partido, la española confirmó una meteórica mejor en comparación con la forma en la que arrancó el torneo, cuando encajó un rotundo 6-0 ante la estadounidense de la previa Shelby Rogers.

“Hablé con muchos médicos para ver cómo podía recuperarme pero sabía que si avanzaba en el torneo tendría tiempo entre partidos para recuperarme”, explicó.

“Definitivamente me siento mejor físicamente. Cuando empecé el partido contra Shelby (Rogers), no sabía cómo me iba a sentir. Fui a la pista y no quería retirarme en absoluto. Sabía que no me iba a sentir bien, pero sabía que tenía algo de tenis. Siento que, bueno, puede que no me sienta al cien por cien, pero siempre puedes hacer algo diferente, tratar de ganar el partido. Aquí cada victoria me da otras 48 horas para recuperarme, así que realmente lo tengo en cuenta. Sí, mi voz ha cambiado. Estoy mucho mejor. Sí, me siento mejor que cuando empecé”, explicó.

Por último, Muguruza también desveló que ha trabajado, entre otras muchas cosas, en la movilidad, un aspecto que es complicado por el hecho de ser una jugadora alta.

“He estado trabajando mucho físicamente durante esta pretemporada pero siempre quiero mejorar la forma en la que me muevo porque soy alta”, concluyó. EFE