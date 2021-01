Muguruza: 'Estoy pensando en Australia desde la pretemporada'

Redacción Deportes, 9 ene (EFE).- Garbiñe Muguruza señaló después de vencer a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (90 WTA) por 6-1 y 6-4 en una hora y 20 minutos y lograr los octavos de final del torneo de Abu Dabi, que desde la pretemporada su mente está puesta en el Abierto de Australia, que comienza el 8 de febrero.

'De cara a Australia estoy pensando en ello desde pretemporada. Aquí sigo entrenando físico además de competir. Esta sigue siendo una semana para dar un último empujón de preparación para estar lista para la gira en Australia', señaló Garbiñe en la rueda de prensa posterior.

'Estoy contenta cómo esta yendo por ahora. Ha pasado tiempo desde que competí. Puede ser difícil entrar en ritmo en el primer torneo. Por eso me he apuntado a individual y dobles. Jugar dobles me ayuda a coger más ritmo, restar, sacar, competir más. Con Jennifer (Brady) estamos jugando bien, es la primera vez que jugamos y nos estamos divirtiendo', dijo la española sobre los dos cuadros en los que compite.

'Estoy contenta cómo estoy jugando. Veo que me estoy sabiendo adaptar a las condiciones de viento y rapidez de la pista. Hay que estar muy atenta, con un par de puntos se puede complicar un juego? un set? así que hay que estar muy centrada', añadió sobre su estado de forma.

'Quiero jugar, y sumar horas en pista. Estoy sin expectativas, sólo queriendo jugar lo más posible. Se agradece tener un calendario tras tanta incertidumbre fue como tener un poco de tranquilidad y energía', prosiguió Muguruza. 'Valoramos el trabajo que la WTA y los torneos están haciendo. Me gusta ver torneos como Miami, Madrid, Roma, nos da tranquilidad y esperemos que todo vaya adelante'.

Sobre sus compatriotas Paula Badosa y Sara Sorribes, también en octavos de final, Muguza comentó: 'Es muy bueno que haya tenistas españolas jugando tan bien y son buenas noticias de cara a la Fed Cup y los Juegos Olímpicos'. EFE.