Muguruza: 'He jugado inteligente y ahora me espera un partido de agresión'

Doha, 25 feb (EFE).- Garbiñe Muguruza se mostró satisfecha por su victoria ante la australiana Ajla Tomljanovic y su llegada a los octavos de final del Abierto de Catar, y ahora espera un partido de 'agresión' contra la ucraniana Dayana Yastremska.

'Ha sido una larga espera porque solo hay una pista central y entonces el horario es complicado', dijo Garbiñe sobre el retraso de este martes, 'y además se empieza por la tarde'.

'Pero ha merecido la pena, me ha dado tiempo para descansar. A partir de hoy se juega todos los días, así que va a ser un reto bastante duro, pero estoy contenta con esta victoria por la espera, por el frío, por todo eso que lo hace más difícil, y además me he notado bien en pista jugando', añadió.

La española, finalista en Doha en 2018, comentó que su rival había facilitado algo las cosas, y que ella se mostró inteligente.

'Creo que ella ha hecho muchos errores no forzados y me ha dado esa ventaja, pero más que bien he jugado inteligente, pese a las circunstancias', dijo Garbiñe que ante el partido contra Yastremska, predijo una gran lucha.

'Es un partido duro, es una chica joven que pega a la bola. Es muy ambiciosa, ya he jugado con ella anteriormente, por lo que va a ser un duelo de agresión, por su parte y por la mía. Tengo ganas de ver que tal va a salir', apuntó.

Muguruza mostró también su preocupación por el coronavirus. 'Cualquier virus asusta, no se cuáles son las cifras, pero es cierto que estoy notando mucha preocupación, sobre todo nosotras que viajamos mucho y estamos siempre en aeropuertos. Más que ver las noticias lo noto mucho en la gente, que van con protección y con mascarillas. Intento cuidarme pero todavía no estoy muy súper preocupada. Solo a ver qué pasa y como evoluciona', señaló. EFE.