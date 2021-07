Muguruza: 'Lo he pasado mal en pista'

Londres, 2 jul (EFE).- Garbiñe Muguruza, eliminada este viernes del torneo de Wimbledon, afirmó que lo pasó mal en pista en su duelo contra la tunecina Ons Jabeur.

'Lo he pasado mal', dijo la española en rueda de prensa. 'He tenido tantas oportunidades en este partido que es un poco decepcionante, porque no las he aprovechado. Tengo que mejorar para jugar mejor en esos momentos. Especialmente en el segundo set he sentido que tendría que haber dominado más y coger ventaja'.

'Luego ella comenzó a jugar muy bien. Le pegaba muy bien a la pelota y estaba con mucha confianza. En un segundo cambió todo. Voy a trabajar en esos puntos clave y en la determinación para cerrar ahí. Quiero volver a ver este partido', dijo Muguruza, que salvó 24 de los 29 puntos de rotura ante Jabeur, pero no pudo llevarse el encuentro en la pista central.

'No he sentido el calor, la verdad. Han sido dos horas y media de un partido muy intenso con mucho movimiento. No me he encontrado del todo bien en el tercer set y hubo momentos en los que no me movía cómoda por la pista'. Eso no ayudó a que jugara con más libertad y más fresca', dijo. EFE