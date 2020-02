Muguruza: 'Me ha faltado energía'

Doha, 27 feb (EFE).- Garbiñe Muguruza admitió que le había 'faltado energía' para poder jugar de tú a tú a la australiana Ashleigh Barty, su verdugo en los cuartos de final del Abierto de Catar.

'Ha sido un partido difícil, creo que me ha costado empezar a jugar y ella lo ha hecho muy bien. Físicamente me he encontrado en peores condiciones que los otros partidos', dijo Muguruza.

'He podido llevarla a un tercer set, pero me ha faltado la energía al jugar todos los partidos por la noche. Hoy lo he sentido, y ella ha llegado más fresca', señaló la española que en los dos últimas rondas ha acabado sus encuentros a medianoche.

'Tengo dolores por todo el cuerpo por la carga de partidos', añadió Muguruza, 'aunque una nunca se encuentra al cien por cien, pero hoy lo he notado más, sobre todo frente a una jugadora que es 'top', viene jugando bien y la he sentido con más energía'.

Muguruza admitió que 'en los momentos importantes' ella había jugado bien y sacado bien, y que por su parte, había 'fallado bolas que en otros partidos no había fallado'.

'Me iré ahora a Estados Unidos para preparar Indian Wells y Miami. Me vendrán bien unos días de descanso ya que he jugado muchos partidos seguidos con pocos días para descansar', finalizó Muguruza. EFE.