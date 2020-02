Muguruza: “Me hubiera gustado sacar mejor”

Melbourne (Australia), 1 feb (EFE).- La española Garbiñe Muguruza admitió que le hubiera gustado sacar mejor tras su derrota en la final del Abierto de Australia ante la estadounidense Sofia Kenin donde cometió un total de ocho dobles faltas.

“No he encontrado mi saque y me he puesto en situación de amenaza constante. Jugar con tantos segundos le ha hecho a ella controlar mejor los peloteos”, agregó tras perder su primera final de Grand Slam después de ganar en dos primeras citas en Roland Garros (2016) y Wimbledon (2017).

“Me encuentro físicamente cansada porque han sido dos semanas muy intensas con partidos complicados ante rivales difícil y, además, hacía tiempo que no jugaba tantos seguidos”, apuntó Muguruza.

A pesar de la derrota, la española firmó una gran actuación en Melbourne Park tras alcanzar su primera final y valoró su capacidad por haber superado momentos difíciles y partidos ante jugadoras clasificadas entre las diez primeras.

“Los grandes torneos siempre han sido los que más me gustan. Estoy trabajando en encontrar esa regularidad que siempre me ha faltado. Soy una jugadora agresiva y que toma riesgos, por lo que no es fácil”, comentó.

Por último, la caraqueña describió como “un acierto” su decisión de empezar a trabajar el pasado noviembre con su nueva entrenadora Conchita Martínez.

“Todavía no he hablado con ella porque he salido enfadada del partido pero la verdad es que este tiempo ha sido increíble porque me entiende como jugadora que ha sido”, concluyó. EFE