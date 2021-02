Muguruza: “Me quedo con mi gran tenis durante esta semana”

Melbourne (Australia), 7 feb (EFE).- La española Garbiñe Muguruza (5) comentó que se queda con los aspectos positivos de esta semana a pesar de haber caído en la final frente a la local y primera clasificada mundial Ashleigh Barty (1) por un ajustado 7-6(3) y 6-4.

“Ha sido una muy buena semana a pesar de la tristeza por haber perdido la final. El nivel ha sido muy alto y eso quiere decir que mi tenis está ahí”, agregó Muguruza antes de desvelar que su objetivo se centra en el partido de primera ronda de este martes ante la rusa repescada de la previa Margarita Gasparyan.

“Lo único que he visto es mi enfrentamiento en primera ronda, a partir de ahí no he visto nada más. Mi único objetivo a día de hoy es este partido”, aclaró tras ser preguntada por sus aspiraciones en la nueva edición del Abierto de Australia.

Muguruza también explicó que no por el hecho de que haya disputado un gran torneo su preparación para el Grand Slam haya sido mejor, ya que “otros años la preparación ha sido muy buena sin la necesidad de jugar tantos partidos”.

Por último, la principal esperanza española, que arrancará como decimocuarta cabeza de serie para el Abierto de Australia, alabó el juego de su verdugo Barty y agradeció que el circuito cuente con otros estilos.

“Es una jugadora muy talentosa y rompe con el prototipo de jugadora que suele apostar por golpes más planos desde el fondo de la pista”, concluyó. EFE