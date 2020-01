Muguruza: “No intento analizar mucho que estoy en semifinales”

Melbourne (Australia), 29 ene (EFE).- La española Garbiñe Muguruza aseguró que no analiza mucho el hecho de estar en las semifinales del Abierto de Australia donde se enfrentará a la rumana Simona Halep y que prefiere “mantenerse concentrada” para llegar de la mejor manera posible.

“He estado en estas circunstancias anteriormente e intento mantenerme tranquila y preparar el siguiente partido”, agregó tras acabar en cuartos de final con la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (30) por 7-5 y 6-3.

Muguruza, quien alcanzó la cuarta ronda en la edición pasada, admitió que durante estos últimos dos años probablemente le faltó la agresividad y la iniciativa en la red con la que ha afrontado sus últimas victorias.

“Quizá me faltaba construir mejor las jugadas. Un poco el cómputo general del estilo de juego fue peor”, dijo tras alcanzar por primera vez las semifinales en Melbourne Park.

También restó importancia al hecho de que volverá a jugar este jueves sin el día de descanso que se suele tener en competición Grand Slam.

“Me ajusto a lo que dice el calendario. Ya sabía que si ganaba jugaba mañana y me parece perfecto porque estoy preparado para ello”, sentenció.

“Pase lo que pase estoy contenta con el torneo. Pero estoy contenta', resaltó.

'No estaba pensando a dónde llegaría. No vine sintiéndome genial. Realmente no estaba pensando, ¿hasta dónde llegaré? Ya tuve suficiente pensando, ¿cómo voy a entrenar hoy? He ido tomándomelo día a día. Cada día que pasaba me iba sintiendo mejor y frustrándome menos', aseguró

La española auguró “un partido duro” frente a su rival en semifinales, la rumana Simona Halep, aunque apuntó que la conoce muy bien por las veces que se han enfrentado.

“Va a ser un partido difícil porque juegues contra quién juegues en estas rondas será un partido complicado. Ella ha estado mucho tiempo ahí arriba, por lo que intentaré estar preparada para hacer el mejor partido posible”, inidicó Muguruza, quien cuenta con un balance de 3-0 ante la rumana en superficie dura.

Además, respecto a la entrada en el Salón de la Fama de su entrenadora, la extenista Conchita Martínez, resaltó: Me enteré ayer. Creo que es muy emocionante. Creo que está feliz por que es un gran honor. Creo que ella se lo merece. Había sido nominada, creo que ya un par de veces así que me alegro mucho que lo haya conseguido. Estoy muy orgulloso de ella”. EFE