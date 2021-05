Muguruza se apunta a los Juegos de Tokio: 'No veo por qué no jugar'

Roma, 11 may (EFE).- La española Garbiñe Muguruza confirmó este martes su participación en los Juegos Olímpicos de este verano en Tokio y consideró que no ve 'por qué no jugar', después de que varios jugadores manifestaran dudas sobre las posibilidades reales de organizarlos de forma segura.

'Hasta este momento no veo por qué no jugar, estoy feliz por jugar en Tokio, solo estuve una vez en los Juegos Olímpicos, en Río 2016. Estoy ilusionada. Seguro que lo están organizando bien y estoy ansiosa por eso', afirmó Garbiñe en rueda de prensa en Roma, tras ganar con un sólido 6-1 y 6-2 su primer partido, ante la rumana Patricia Tig.

La jugadora española informó además de que que tuvo la oportunidad de vacunarse contra el coronavirus en Estados Unidos y de que no ha recibido comunicaciones sobre el plan del Comité Olímpico Español para vacunar a los atletas en vista de Tokio.

Garbiñe expresó un tenis de alto nivel este martes pese a vivir un día complicado, en el que su rival cambió a última hora por la lesión de la rusa Anastasia Pavlyuchenkova.

'Fue un día raro, me desperté con sol y con una rival (Pavlyuchenkova), y al final hubo lluvia y una rival distinta (Tig)', subrayó.

Consideró que, pese a que sea 'una de las tenistas que mejor jugaron este año', todavía es pronto para saber si estará capacitada para conquistar el Roland Garros, que se jugará en París del 30 de mayo al 13 de junio próximos.

'Falta tanto todavía para Roland Garros. Es cierto que este parón por lesión que tuve (se perdió Madrid) no ayudó mucho. Lo bueno es seguir compitiendo. Empiezo poco a poco a coger ritmo y tengo dos semanas para prepararme. Pero es difícil, son muchos partidos y ahora ni siquiera pienso en si soy una candidata', afirmó.

De momento su próxima rival en Roma será la estadounidense Bernarda Pera, en un partido que Garbiñe ve como una oportunidad para seguir buscando 'buenas sensaciones'.

Reconoció, además, que le gusta entrenar con los hombres porque la bola 'tiene un peso distinto' y eso le motiva a aumentar cada vez más su nivel. EFEam/jl