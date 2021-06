Muguruza: 'Ya no siento la presión de tener que demostrar nada'

Londres, 28 jun (EFE).- La tenista española Garbiñe Muguruza se mostró este lunes muy satisfecha por regresar a la hierba de Wimbledon después de dos años sin pisarla y, tras perder solo un juego en su debut en el torneo, aseguró que no siento ya la presión de tener que demostrar algo cuando sale a la pista.

'Ha sido muy emotivo (volver) después de dos años. Estaba todo en silencio, no había banderas, ni música... me he sentido muy feliz por volver, ha sido una bonita sensación', dijo Muguruza tras deshacerse de la francesa Fiona Ferro (6-0, 6-1).

La tenista reconoció que llega a Wimbledon después de una temporada 'extraña' en tierra batida, pero sin la presión que la ha atenazado en el pasado.

'No siento la presión, ni que tenga ya nada que demostrar. He venido aquí para ver hasta dónde puedo llegar, partido a partido', agregó.

Para la jugadora, el hecho de jugar delante de público 'ha sido siempre' su gran motivación: 'Hoy cuando vi a la gente aplaudir me dije que es lo que echaba de menos. Juego para que la gente venga y me vea. Y cuanto más grande sea el campo, más motivada estoy'.

Muguruza recordó su último partido frente a Ferro en Roland Garros, que calificó de 'duro', pero hoy consideró que había preparado muy bien el choque, especialmente para la hierba, y consiguió dominar los puntos, como era su intención.

'Puede que ella no tuviese su mejor día, pero me sentí en control', agregó la española.

Muguruza, que parte como la undécima favorita al título, se medirá en segunda ronda a la ganadora del duelo entre la rusa Svetlana Kuznetsova y la neerlandesa Lesley Pattinama. EFE