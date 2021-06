Mujer secuestrada en Puerto Rico temió por su vida pero tuvo empatía

San Juan, 10 jun (EFE).- Ana Esther Ponce, la legisladora municipal del partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) que fue secuestrada durante un atraco en la ciudad puertorriqueña de Humacao, reconoció este jueves que temió por su vida, aunque tuvo empatía contra el delincuente como forma de sobrellevar la situación.

La legisladora, de 67 años, dijo en una entrevista radial en la emisora WKAQ que 'definitivamente' vio en peligro su vida, pero que en todo momento trató de mantener la calma y de resolver las situaciones que se iban presentando en el suceso que ocurrió el miércoles entre Humacao y San Juan, donde finalmente fue liberada.

'Traté de mantener la calma y además de calmar a la persona', dijo, después de indicar que cooperó con el secuestrador 'hasta cierto punto, porque no había otra alternativa'.

Ponce indicó que fue ella misma la que ofreció su automóvil cuando el atracador pidió un vehículo para abandonar el lugar del intento de atraco.

'No quería que hiciera daño a nadie', dijo la legisladora, además de indicar que intentó no montarse al automóvil pero que no tuvo 'muchas opciones'.

'Traté de ver la empatía, no verle como un asaltante y llegar a esa persona, porque todo el mundo tiene algo de humanidad', sostuvo.

La legisladora destacó que en todo momento mantuvo la ilusión de volver a ver a sus hijos y nietos.

Además, precisó que su estrategia fue la de reaccionar según se dieran los acontecimientos.

Respecto a la ayuda policial destacó que la Alerta Rosa, que en Puerto Rico se pone en marcha para mujeres desaparecidas y/o secuestradas de más de 18 años, funcionó de manera rápida.

La Policía de Puerto Rico arrestó al individuo el miércoles luego de cometer un atraco en unos laboratorios de Humacao, municipio de la costa este de la isla caribeña.

El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López, informó que el individuo que secuestró a Ponce fue detenido en el barrio Buena Vista de Cayey, en el área interior del territorio caribeño.

El individuo se había internado horas antes en una zona boscosa y agentes de la Policía realizaron una búsqueda para arrestarlo. Ponce se encontraba en los laboratorios Millenium, cuando un hombre entró a la instalación con la intención de robar.

El individuo, tras apropiarse de pertenencias de varias personas, pidió a Ponce las llaves de su vehículo y la obligó a acompañarlo hasta San Juan, donde la liberó en la zona playera de Ocean Park. EFE