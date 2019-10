Mujeres están creando un nuevo relato desde lo femenino, dice autora española

Fabio Agrana

Panamá, 18 oct (EFE).- La escritora española Aroa Moreno Durán, quien en 2017 se estrenó con buena estrella en el 'difícil' genero de la novela con la 'Hija del comunista', celebra que la sociedad evolucione y que más mujeres ocupen su lugar en la narrativa con un nuevo relato que ahora se escribe desde lo femenino.

Periodista y escritora, Moreno (1981, Madrid), señaló en una entrevista con Efe en la capital panameña que le parece 'fenomenal' que de un tiempo para acá en América Latina, 'por ejemplo, están surgiendo unos cuantos nombres de mujeres que están creando un nuevo relato de estos países'.

Moreno, quien fue jurado en la categoría novela del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2019 de Panamá, que se entrega este viernes, indicó que las labores domésticas y de crianza replegaron a las mujeres al espacio privado durante mucho tiempo.

Eso hizo que no se ocuparan de lo público, 'como la escritura femenina (...) así que es la hora de tomar la voz para que las mujeres cuenten esa parte del relato que no se estaba contando', afirmó Moreno, ganadora del Premio Ojo Crítico 2017 con 'La hija del comunista', su primera novela.

De diez años para acá, explicó, 'han empezado a surgir nombres nuevos de escritoras que están contando cosas muy interesantes (...) sobre la violencia en general e incidiendo en la violencia contra las mujeres', entre ellas algunas autoras 'más mayores como Alma Guillermoprieto en México', pero también 'gente más joven' como la ecuatoriana María Fernanda Ampuero con el libro 'Pelea de Gallos'; y las mexicanas Valeria Luiselli, Socorro Venegas y Fernanda Melchor.

Todas ellas 'están contando otras cosas que no habían sido narradas hasta ahora, y que ya son las que están teniendo realmente una voz nueva, poderosa para narrar' e introducir nuevos temas, como la 'épica de la maternidad'.

'Y desde España me da cierta envidia, creo que ellas han hecho un paso muy importante que a lo mejor nosotras ya lo hemos hecho, pero no sé si ha sido con tanto brillo', expresó.

Aun así, mencionó que en su país 'se ha dado que si un libro de texto de literatura aportaba una nómina de 200 escritores, a lo mejor solo aparecían, 10 mujeres', a lo que le encuentra algunas posibles explicaciones.

Una sería que 'realmente no habían tantas escribiendo porque no podían al ocuparse de sus casas, del ámbito privado, doméstico (...) no pudiendo así acceder a una formación' como escritoras.

Sin embargo, Moreno resaltó que de la Generación del 27, como se denomina a un grupo de escritores y poetas españoles que se dieron a conocer alrededor de 1927, 'se empezaron a sacar nombres de mujeres que sí estaban escribiendo obras de mucha calidad que deberían haber estado ahí (en esa promoción), y sin embargo no aparecían'.

'Rosa Chacel, Ernestina de Champourcín, Teresa De León que era la mujer de Rafael Alberti, él sí es el poeta, pero ella sin embargo ha sido ninguneada', dijo Moreno, y afirmó que lo mismo sucede con el llamado boom latinoamericano.

Un libro que acaba de salir en España de la poeta y escritora española Luna Miguel, titulado 'El coloquio de las perras', rescata todos los nombres del boom latinoamericano, empezando por el de la periodista, dramaturga, cuentista y novelista mexicana Elena Garro, 'la más conocida de todas, pero siguiendo por una serie de nombres que no había escuchado en la vida'.

'Es lo mismo, estuvieron ahí, escribieron, contaron cosas muy interesantes, y no constan en los libros, por qué, porque vivimos dentro de un patriarcado'.

Con dos libros de poesía publicados, 'Veinte años sin lápices nuevos' (2009) y 'Jet lag' (2016), a los que suman las biografías de Frida Kahlo 'Viva la vida' (2011) y de Federico García Lorca 'La valiente alegría' (2011), Moreno dijo empero que la sociedad evoluciona y que en su caso lo dos últimos años 'han sido cruciales' en su formación 'desde el punto de vista feminista'.

El feminismo 'es una forma de entender el mundo, de mirar el mundo y de creer en la igualdad. En dos años hemos avanzado mucho y no vamos a ir para atrás, y los hombres deben acompañarnos'.

'Siempre le digo a mi compañero, yo ya me he ido de aquí, si tú me sigues bien, pero si no me sigues te vas a quedar atrás y eso yo no lo voy a permitir', remarcó la autora española, madre de Pablo, un niño 'que me ocupa todo el tiempo que estoy con él'. EFE