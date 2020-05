Mujeres líderes en ciencia de datos exponen logros para inspirar a jóvenes

Montevideo, 7 may (EFE).- Treinta y cinco mujeres líderes en ciencia de datos participaron de la primera edición en Uruguay de la conferencia anual Global Women in Data Science (WiDS, en inglés), instancia en la que reivindicaron sus logros para inspirar tanto a las más jóvenes como al resto de las mujeres a adentrarse en el área.

La conferencia, impulsada por la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y replicada anualmente en más de 150 países, tuvo lugar este jueves en Uruguay de forma virtual con la idea de dar visibilidad al trabajo de las mujeres en un rubro tan incipiente como inclusivo, dijo a Efe la embajadora WiDS en Uruguay, Virginia Robano.

Robano afirmó que el campo, que trabaja sobre los procesos para extraer conocimiento a partir de datos, no discrimina por profesión ni por edad.

En la videoconferencia participaron desde ingenieras y biotecnólogas hasta politólogas, profesoras de matemática y economistas tanto uruguayas como argentinas de diversas edades.

La organizadora acotó que el evento buscó además desafiar el preconcepto de que no hay mujeres en el sector.

'Quisimos hacerlo en todo el día para romper con esa barrera de que no hay mujeres en ciencia y mostrar que acá en un área tan específica tenemos 35 oradoras expertas, líderes en su campo', enfatizó.

Una de las oradoras, la uruguaya Nataly Buslón, investigadora posdoctoral en el Barcelona Supercomputing Center (BSC), contó a Efe que dar visibilidad y potenciar la participación de mujeres en esta área es el foco de uno de sus proyectos, el 'Bioinfo4Women'.

En esa línea, y de la mano del proyecto, que fomenta el intercambio de conocimiento y experiencia de jóvenes investigadoras en ciencia y tecnología mediante mentorías, Buslón recalcó que una preocupación creciente en el mundo es garantizar que las mujeres lleguen a los altos cargos.

'Si las mujeres están en los altos cargos pueden tener poder de decisión para dirigir una investigación, darle un enfoque a la ciencia y revisar los algoritmos. Y no es solamente en mujeres sino diversidad en todo sentido para representar la sociedad', argumentó.

La investigadora, que en su charla abundó desde una mirada de género sobre la investigación en salud y la inteligencia artificial y que trabaja también en monitoreos de redes sociales sobre COVID-19 en España, explicó que un foco central de su centro está en revisar los sesgos que tienen los algoritmos.

'Hay algoritmos de detección facial que no son precisos en mujeres o mujeres no blancas, también está el caso del traductor de Google que en la traducción de inglés a español cuando se ponía 'the doctor' automáticamente ponía 'el doctor' en masculino', ejemplifica.

En tanto, la jefa de evaluación y monitoreo del programa educativo uruguayo Plan Ceibal, Cecilia Hughes, apuntó que su charla hizo eco en los desafíos en la sistematización de los datos.

Si bien su foco está en lo educativo, Hughes considera que todas las áreas de ciencia de datos deben trabajar responsablemente a la hora de determinar las preguntas que luego recaban la información.

Sobre la conferencia, Hughes indicó que su importancia es esencial para mostrar un modelo a seguir.

'Desde Ceibal nos importa mucho desarrollar y motivar a las niñas y a las adolescentes, las mujeres del futuro, en que son áreas que son claramente posibles', concluyó. EFE