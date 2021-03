Mujeres marchan para rechazar silencio ante la violencia de género en Ecuador

Quito, 7 mar (EFE).- Decenas de participantes de una marcha por el Día Internacional de la Mujer, desarrollada este domingo en la capital ecuatoriana, rechazaron el silencio de algunas autoridades de control y de sectores de la sociedad ante la violencia de género, y exigieron respeto a sus derechos.

'Tu silencio te hace encubridor', rezaba una de las pancartas que portaban las manifestantes, algunas de ellas con el dorso desnudo y otras con prendas de color violeta y pañuelos verdes.

Acompañada del sonar de tambores, la marcha avanzó bajo un intenso sol que no impidió a las manifestantes lanzar consignas para exigir 'aborto seguro para que no muera otra mujer'.

Y en un gran coro cantaban: 'Si el papa fuera mujer, el aborto sería ley'.

'Nos quitaron tanto, que acabaron quitándonos el miedo', rezaba otra de las pancartas que portaban mientras gritaban consignas contra la violencia y en rechazo a la indiferencia de sectores de la sociedad y el Estado ante los asesinatos a las mujeres.

'No es no', señalaba un cartel que aparecía junto a otros que indicaban 'resistencia feminista', 'no más violencia en los espacios de arte'.

La marcha tuvo lugar en Quito la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y que también se prevé que se replique en otras ciudades de Ecuador, como Guayaquil (suroeste).

En la marcha se apreció a la mayoría de participantes portando mascarillas para evitar el avance de la covid-19 que, según cifras oficiales, ha contagiado a más de 294.000 personas y ha provocado 11.258 muertes, mientras que las autoridades de salud sospechan de otros 4.781 decesos en el contexto de la pandemia.

'LA VOZ DE LAS QUE NO ESTÁN'

La marcha denominada 'Mujeres en resistencia' recorrió varias calles del centro norte de Quito, avanzó hasta al casco colonial de la capital, y a su paso dejó mensajes contra la inequidad.

'Somos la voz de las que no están', 'Existo porque resisto', 'Nos queremos vivas, libres y sin miedo', señalaban las participantes que reprochaban el patriarcado y exigían mayor protección a las menores pues 'las niñas no son madres'.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), cada año nacen en promedio 2.000 bebés hijos de niñas menores de 14 años, publicó el diario El Comercio al apuntar que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) precisa que el acceso carnal a un menor de 14 años constituye delito de violación.

Otro de los carteles más destacados rezaba: 'Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista'.

Con inmensas fotografías de mujeres desaparecidas y de otras asesinadas, familiares y amigos de las víctimas exigieron en la marcha respuestas al Estado para esclarecer los casos.

A través de las redes sociales del portal 'Silenciadas', una mujer denunciaba que hoy se cumplen tres meses desde que se halló el cadáver de Cristina, su sobrina que, al momento de su desaparición, tenía ocho meses de embarazo.

'Las autoridades no dan ninguna respuesta. Quiero preguntarles señores autoridades y señores fiscales de la nación: ¿A qué mujer de su familia tienen que matar para que les interese esto?', reclamó durante la marcha Lilian, la tía de Cristina. EFE

