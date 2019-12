Mujica desea 'comprensión' en México para resolver problemas y con EE.UU.

México, 2 dic (EFE).- El expresidente de Uruguay José Mujica deseó este lunes al pueblo mexicano que tenga 'comprensión' y 'tolerancia' para resolver los propios problemas nacionales y para lidiar con el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump.

'Yo le deseo a México, no a (Andrés Manuel) López Obrador, a México, al pueblo mexicano, el mayor entendimiento posible y la mayor tolerancia para la etapa de la historia que está enfrentando. Y para el tiempo que van a tener que llevar a un vecino relativamente incómodo', dijo José Mujica en una conferencia de prensa durante su visita a la Ciudad de México.

Al calificar de 'disparate' la intención de Trump de calificar como terroristas a los cárteles de la droga, el ahora senador electo destacó las dificultades que enfrenta el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por tener este vecino 'incómodo'.

'El señor Trump tiene una enorme capacidad de sorprendernos todos los días con su Twitter. Y entre las sorpresas, demasiado frecuentemente hiere ciertas tradiciones latinoamericanas y también obviamente mexicanas. Nunca debió haber dicho el disparate que dijo', expresó.

José Mujica, presidente de Uruguay de 2010 a 2015, está de visita en Ciudad de México para participar en varios eventos, incluyendo este lunes un doctorado Honoris Causa de la Universidad Iberoamericana, donde antes ofreció una rueda de prensa.

A su llegada el sábado pasado, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, recibió al exmandatario uruguayo, quien este domingo participó en la celebración del primer año de la presidencia de López Obrador, a quien antes no conocía, pero que le resultó 'afable y simpático'.

Mujica, considerado uno de los líderes morales de la izquierda latinoamericana, rechazó este lunes opinar sobre las políticas del mandatario mexicano, quien ha afrontado cuestionamientos de grupos progresistas en su primer año de Gobierno.

'Yo no quiero hablar de López Obrador porque no me conviene hablar porque tengo que respetar la casa en la que estoy. Porque tengo que desearle suerte y compresión al pueblo mexicano, que vaya que tiene problemas para que yo venga a tirarle más', argumentó.

El expresidente uruguayo reafirmó la frase de 'México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos'.

También aseveró la necesidad de América Latina de definir qué papel jugará ante el crecimiento internacional de los extremismos y de la emergencia climática.

'La humanidad tiene el peligro de evolucionar a dos mundos. El muro no es un muro entre Estados Unidos y México. El verdadero muro es entre un mundo desarrollado y otro que se arregle del otro lado del muro como pueda', aseveró el uruguayo.

Mujica también aclaró que se reunió este lunes con el expresidente de Bolivia Evo Morales, asilado en México, para darle un abrazo porque 'desde hace muchos años' han sido amigos, pues quienes han sido presidentes 'no dejan de ser humanos'.

El izquierdista uruguayo expresó su reconocimiento a la histórica política de asilo del Gobierno de México, que ha acogido al exmandatario boliviano.

También percibió que hay una salida 'más o menos democrática' para la 'desgracia que padece Bolivia'.

'Tal vez no sea lo mejor, pero parecería que es posible, sobre todo para que Bolivia no se entierre en la intolerancia y pueda superar algo que es también la base del conflicto. Hay gotas venenosas de racismo en todo esto', manifestó.

Mujica calificó de 'bastante lamentable' la actitud contemporánea de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, fue canciller durante su presidencia en Uruguay.

Antes de recibir el doctorado Honoris Causa, Mujica participó en una charla con estudiantes de la Universidad Iberoamericana.

Ahí, Mujica ofreció su visión de socialismo y capitalismo, y reiteró que la marihuana, cuya legalización él impulsó en Uruguay, es una 'planta condenada por la estupidez humana'.

Aunque el expresidente no ofreció más detalles de su agenda, está invitado a participar en el encuentro 'México ante los extremismos: el valor de la cultura ante el odio', organizado por la Secretaría Mexicana de Relaciones Exteriores para este martes y miércoles. EFE