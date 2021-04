Mujica es dado de alta tras endoscopia en la que se halló úlcera de esófago

Montevideo, 28 abr (EFE).- El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) fue dado de alta en torno a las 13.00 hora local (16.00 GMT) de este miércoles después de la endoscopia a la que se le sometió la pasada noche y en la que le fue hallada una úlcera de esófago provocada por un 'cuerpo extraño', según informaron fuentes médicas.

El otorrinolaringólogo Andrés Munyo -uno de los intervinientes en la endoscopia-; el secretario general del Consejo Directivo del centro hospitalario Casmu, Juan José Areosa, y la médica personal de Mujica, Raquel Pannone, comparecieron en una rueda de prensa, en la que informaron que Mujica fue acompañado por dos doctores a un automóvil que lo trasladó a su domicilio.

'Tuvo una excelente evolución en el procedimiento de anoche. Los estudios se realizaron con un seguimiento clínico, estudios de imagen, tomografía, cuello y tórax que salieron muy bien. Tuvo una excelente evolución retomando la vía oral, sin dolor y muy buen ánimo', enfatizo Munyo.

Asimismo, el otorrinolaringólogo señaló que se va a seguir un 'control clínico' y se le someterá a una revisión la próxima semana para corroborar que sigue bien.

'A veces los cuerpos extraños lo que hacen es que generan una lesión donde estaba apoyado y migran después hacia el aparato digestivo. Hay que esperar que esa úlcera cicatrice, que lleva 10 o 15 días, pero tuvo una excelente evolución. Estamos muy contentos con la atención, se hizo todo muy rápido', narró Munyo sobre lo sucedido con Mujica.

Además, el médico contó que el expresidente uruguayo, que el 20 de mayo cumplirá 86 años, le pareció 'muy agradable en el trato' y, aunque no lo había visto en otra oportunidad, pudo hablar con él y corroboró que es igual a como lo veía en televisión.

Pannone, en tanto, dijo que ahora Mujica deberá hacer unos días de 'reposo relativo', lo que implica que no podrá hacer algunas de las típicas tareas que lleva adelante en su finca, como mover objetos pesados o utilizar el tractor.

'No significa que esté acostado o en reposo total, hay algunas cosas que no va a poder hacer. Pese a su edad tiene una actividad muy intensa y hace muchas veces trabajos de esfuerzo que, por unos días, vamos a intentar que no realice', subrayó su médica personal.

Sobre la posibilidad de que Mujica abandone su finca para vivir en el centro de la ciudad y estar más cerca de centros médicos, Pannone la descartó completamente, ya que podría ser 'letal para su salud' sacarlo de su zona de confort.

Además, explicó que el exmandatario está considerando la posibilidad de recibir la vacuna contra la covid-19 ya que, pese a que padece una enfermedad autoinmune, la inoculación no le generaría ningún efecto adverso.

'Pepe está bien, estable, como lo ven siempre. Se fue para la casa', concluyó. EFE

scr-fa/cmm/eat