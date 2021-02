Mulánovich:'Si hay Mundial ISA y no voy directo, pierdo mi chance para Tokio'

Lima, 26 feb (EFE).- La clasificación a los Juegos Olímpicos de la vigente campeona mundial de surf, la peruana Sofia Mulánovich, cuelga de un hilo.

La tablista no participará del torneo selectivo que convocó la Federación Deportiva Nacional de Tabla, por lo que no iría al Mundial ISA, donde se definen las últimas plazas para Tokio.

Mulánovich descubrió la semana pasada que había sido incluida por la federación en un preselectivo para el Mundial de la Asociación Internacional de Surf (ISA), algo que ella no esperaba por ser la actual campeona mundial y tener el aval del Instituto Peruano del Deporte (IPD), que apoya a los deportistas clasificados o en vías de clasificación a los Juegos Olímpicos.

En una entrevista con Efe, la tablista, de 37 años, aseveró que no ir a ese torneo selectivo es una decisión irrevocable, con la que pretende 'marcar un precedente' y dejar claro que 'no se puede desestabilizar así' a una deportista, en vísperas 'del evento más importante de su carrera'.

Ahora, su única esperanza para llegar a Tokio reside en que, por cuestiones relativas al avance de la pandemia de la covid-19, se cancele la cita de la ISA, pues sólo así se podrían considerar los resultados de la última edición del certamen, celebrada en septiembre de 2019 y en la que Mulánovich se proclamó campeona mundial.

'Si hay Mundial ISA y no voy (porque 'no me dan el cupo directo') definitivamente pierdo mi chance de clasificarme a Tokio', reconoció.

Pregunta: La semana pasada denunciaste que la Federación Deportiva Nacional de Tabla (Fenta) te había quitado el cupo directo para el Mundial ISA que se disputará en El Salvador.

Respuesta: Vengo trabajando en el entrenamiento para este evento hace bastante tiempo, avalada por el IPD (Instituto Peruano del Deporte) con un programa que se llama Tokio 2020. Hace unos días me levanté en la mañana y vi un comunicado en Instagram diciendo que ya no estaba en la selección.

Les mandé una carta (a la Fenta) con razones por las que estoy clasificada y diciéndoles que se pongan en contacto con la federación anterior, que fue la que me dio el cupo y luego fue avalado por el IPD. Y me contestaron que habían recibido la carta pero que no, que igual siguen con su posición.

P: Entonces, tendrás que participar del torneo selectivo que convocó para marzo la Fenta y competir con otras tablistas peruanas por una de las dos plazas que quedan para representar a Perú.

R: No, no voy a participar de este preselectivo. Quiero marcar un precedente de que a una deportista yendo a defender un título mundial para su país no se la puede desestabilizar así a unos meses del evento más importante de su carrera. La verdad es que me he quedado impresionada con el trato que me ha dado mi propia federación y me siento muy dolida, con mucha confusión. Estos últimos días han sido bastante difíciles para mí emocionalmente.

P: ¿Tu decisión es irrevocable?

R: Si ellos no me dan el cupo directo, sí. Es una decisión que ya tomé. Yo no voy a exponer mi carrera en manos de gente que sé que no quiere lo mejor para mí.

P: Pero las posibilidades de llegar a Tokio 2020 pasan inevitablemente por el Mundial ISA.

R: Si hay mundial ISA y no voy, definitivamente pierdo mi chance de clasificarme a Tokio, pero si no hay mundial ISA creo que sí puedo clasificarme porque fui campeona mundial en 2019 y creo que con eso clasificaría directamente.

P: ¿Ves los Juegos Olímpicos más lejos ahora?

R: Estoy tratando de mantenerme en positivo. Todavía lo veo como algo viable, pero sí, no sé... Estoy un poco triste, un poco 'bajoneada'. Espero que pronto se aclare todo eso, también tengo esperanza de que mi federación me apoye y que me den este cupo merecido que me dieron ellos mismos.

P: En 2013 anunciaste tu retiro pero volviste a competir en 2016, una vez que se incluyó el surf dentro del programa olímpico. Pretendías coronar tu carrera en esos Juegos Olímpicos, ¿no?

R: Desde que me enteré de que el surf iba a ser incluido en Tokio se me prendió una llamita y empecé a visualizarlo y a darme fuerza a mi misma de que sí que podría lograrlo. En el último Mundial ISA que gané reconocí una guerrera en mí y esa esperanza se volvió más fuerte que nunca.

Por ahora estoy enfocada en una sola meta, que es que me devuelvan ese cupo que me dio mi federación o clasificarme directamente (al Mundial ISA), que son las dos opciones que tengo para llegar a Tokio. EFE