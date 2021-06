Multado el Parlamento uruguayo por aglomeración durante velatorio de ministro

(Agrega destino del dinero)

Montevideo, 4 jun (EFE).- El Ministerio de Salud Pública de Uruguay aplicó una multa al Palacio Legislativo al constatar que no se cumplieron con los protocolos sanitarios durante el velatorio del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, fallecido el 22 de mayo, confirmaron a Efe este viernes fuentes de esa cartera.

Se trata de una multa que asciende a unos 6.000 dólares que el Parlamento de ese país asumirá y no interpondrá ningún 'descargo' para evitar la penalización, según indicaron las fuentes.

Para que la multa se haga efectiva deben transcurrir diez días desde el momento de la notificación hasta su aplicación formal, agregaron.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, comentó en Twitter que el dinero recaudado irá 'al fondo Covid', creado por el Ejecutivo uruguayo para aliviar la crisis económica generada por la pandemia, y que, por tanto, 'vuelve al Ciudadano (sic)'.

Este tuit fue en respuesta a una usuaria que le interpeló así: 'En definitiva pagamos nosotros. As usual. No me parece justo'.

Los restos mortales del ministro fueron velados el 23 de mayo durante tres horas en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, después de que el Ejecutivo decretara honras fúnebres en su honor.

Asistieron a la ceremonia representantes de todo el arco político del país suramericano, con su presidente y correligionario, Luis Lacalle Pou, a la cabeza.

La vicepresidenta de Uruguay y presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, argumentó este jueves en Canal 10 que, si bien 'hubo dos momentos' en los que 'todos respetaban' el uso de tapabocas, los funcionarios de Protocolo no lograron que los presentes se movieran por la sala y se aglomeraron.

'La gente que asistió al velorio respetó los protocolos. Es difícil para un funcionario pedirle a ministros o autoridades del gobierno que circulen', dijo.

Tras el velatorio del Legislativo, el cortejo fúnebre partió hacia Paysandú (oeste), donde Larrañaga nació el 8 de agosto de 1956 y donde fue enterrado el 24 de mayo.

No obstante, antes de dejar Montevideo, la comitiva pasó por la sede histórica del Partido Nacional (centroderecha), uno de los cinco que integra la coalición de Gobierno y en el que militaba desde su juventud el titular de Interior.

A las puertas del edificio, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, rezó un par de oraciones en medio de otra aglomeración espontánea de personas, esta vez al aire libre. Días después, se supo que el religioso era positivo por covid-19 y que se había saltado la cuarentena preventiva mientras aguardaba dicho resultado.

El ministro, de 64 años, falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio del que no pudo salir pese a los intentos de reanimación de los servicios sanitarios que lo atendieron en un domicilio particular.

Su muerte obligó a una doble variación en el gabinete de Lacalle Pou: el hasta entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, asumió Interior; y José Luis Falero, hasta ese momento subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), sustituyó a Heber. EFE