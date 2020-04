Multan a la belga Kirsten Flipkens por cruzar frontera con Países Bajos

La Haya, 27 abr (EFE).- La tenista belga Kirsten Flipkens fue multada la semana pasada por cruzar la frontera con Países Bajos en bicicleta, un traslado que la policía de su país interpretó como no esencial.

La propia deportista explicó en su cuenta de Twitter que siguió una ruta aleatoria de 130 kilómetros que había marcado en su GPS y se dio cuenta de que estaba en Países Bajos después de cruzar la frontera.

“No hay carteles en esas pequeñas carreteras que atraviesan la frontera, a veces me puedo equivocar, ¿verdad? Una advertencia (de la policía) me habría parecido más lógica”, señaló.

“Sabía que podía recibir una multa por haber estado en Holanda, pero no tomé un atajo porque consideraba que mi explicación sería suficiente”, añadió.

Cuando regresó, la policía belga la paró y no le dio la posibilidad de dar explicaciones, según el relato de la tenista. “Me trataron como si fuera una delincuente, no tuve la oportunidad de contarles que no había visto que estaba en Países Bajos”, indicó.

La cuantía de la multa ascendió a 250 euros, aunque a un conocido de Flipkens le pasó exactamente lo mismo quince minutos después y sólo recibió una amonestación verbal, aseguró la deportista.

La sorpresa fue mayor, relató, cuando leyó en una publicación en Facebook de la policía local de Lommel que está permitido cruzar la frontera si se hace para visitar a la pareja.

“En lugar de decir que crucé la frontera sin saberlo y busqué inmediatamente la ruta más corta de regreso a Bélgica, ¿debería haber dicho que fui a ver a mi amor en Países Bajos?” reaccionó la tenista.

Flipkens, de 34 años, llegó a ser la número 13 en el ranking de la WTA y disputó las semifinales de Wimbledon en 2013.

Bélgica tiene previsto relajar sus medidas de confinamiento a partir del 4 de mayo, día en el que se reabrirá la industria y se permitirá la práctica de deportes que no requieren contacto físico, como el tenis, el atletismo, la pesca, el kayak o el golf.

Al otro lado de la frontera, Países Bajos permite el deporte al aire libre siempre que se mantenga una distancia de seguridad de un metro y medio. EFE