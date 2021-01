Muniain: 'Afrontamos el partido con muchas garantías de poder ganarlo'

Bilbao, 13 ene (EFE).- Iker Muniain, capitán del Athletic Club, cree que su equipo afronta la semifinal de la Supercopa de este jueves en La Rosaleda ante el Real Madrid 'con muchas garantías de poder ganarlo'.

'Afrontamos este partido con muchas garantías de poder ganarlo. Aunque la exigencia es máxima, veo al equipo capacitado para sacar algo bueno', dijo el delantero internacional en la rueda de prensa oficial previa al partido, una comparecencia telemática en el campo malagueño en la que estuvo acompañado por su entrenador, Marcelino García Toral.

Para Muniain, que ya fue campeón en 2015 con el Athletic en el espectacular 5-1 final a doble partido ante el Barcelona de Leo Messi, un éxito que le pilló recuperándose de una grave lesión, el de la Supercopa 'es un título importantísimo para todos'.

'Nos hemos juntado cuatro grandes equipos, muy competitivos, habrá dos semifinales muy bonitas y ojalá podemos hacer un buen partido mañana y jugar la final. Es lo que todos deseamos', apuntó, asegurando que el Athletic llega 'con toda la ilusión del mundo para lograr este título y dedicárselo a la afición' rojiblanca.

Por ello, aunque admite que el rival, el Real Madrid, 'es uno de los equipos más potentes del mundo', ve 'al Athletic muy capacitado' para conseguir la victoria.

'Son poderosos en todas sus líneas. En defensa, en el medio campo y en ataque. Y además en el banquillo tiene jugadores con calidad para resolver el partido. Pero, aunque todos sus jugadores son Top, lo que queremos que estén todos porque nos gustan los retos, nos gustan los desafíos', advirtió un Muniain 'muy optimista de cara al futuro' con su equipo.

'Vamos a intentar hacer lo que hemos trabajado. Ser un equipo organizado en defensa, intenso, agresivo y con ritmo y ser además muy cuidadosos cuando ataquen porque tienen jugadores con una capacidad altísima para resolver. Seguramente va a ser muy disputado', vaticinó el delantero.

Ya en lo individual, Muniain aseguró que, aunque con Gaizka Garitano se había asentado en la media punta, está 'cómodo' en el puesto de interior izquierdo que le colocó Marcelino ante el Barça. Una posición en la que, recordó, ha 'jugado cientos de partidos'.

'He tenido estos días la posibilidad de charlar con el mister, de hablar de fútbol y me pide que me involucre en el juego con cierta libertad de meterme por el centro para recoger el balón en situaciones que puedo generar peligro. Me encontré bastante cómodo el otro día', señaló.

Muniain, por otro lado, aseguró que el aplazamiento del partido de LaLiga del pasado sábado frente al Atlético de Madrid les 'ha venido bien' para 'descansar las piernas' y para que el nuevo técnico, Marcelino García Toral, 'tenga tiempo de implantar sus ideas sobre el equipo.

'Nos ha vendo bien para entrenar, conocernos y trabajar aspectos que él quiere y ya preparados para mañana. Todo el mundo está listo', incidió el capitán. EFE

1010062