Municipio de López Obrador, uno de los que menos cumple cuarentena en México

México, 22 abr (EFE).- El municipio de Macuspana, tierra natal del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es una de las poblaciones que menos cumple la cuarentena por el COVID-19 en México, reveló este miércoles un estudio difundido por el Gobierno federal.

Ubicado en el suroriental estado de Tabasco, Macuspana solo ha registrado un aumento del 14 % en las personas que se quedan en casa desde que comenzó la cuarentena decretada a finales de marzo.

Según el estudio, realizado por la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), Macuspana es el cuarto municipio que menos ha cumplido el exhorto a quedarse en casa, empatado con San Felipe del Progreso, en el céntrico Estado de México.

Además, el tercer municipio que menos lo ha cumplido es Palenque, en el suroriental estado de Chiapas, donde López Obrador tiene un rancho vacacional, y que solo ha registrado un 11 % de aumento de gente que se queda en casa respecto a un día habitual.

López Obrador nació en 1953 en Tepetitán, en el municipio de Macuspana, e intentó ser gobernador de su estado natal, Tabasco, en la década de 1990.

Al llegar la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 a México, López Obrador fue criticado por minimizarla y seguir dando giras por el país entre abrazos de sus simpatizantes, aunque posteriormente asumió las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

LOS QUE CUMPLEN MENOS Y LOS QUE MÁS

El municipio que menos cumple la medida contra los contagios de la COVID-19 es Río Bravo, en el norteño estado de Tamaulipas, donde el pasado lunes hubo un 2 % más de gente en la calle que en un lunes habitual, siendo el único municipio del país que ha incrementado las salidas a la calle.

Mientras que el segundo menos cumplidor es Pénjamo, en el céntrico estado de Guanajuato, donde solo ha habido un 6 % de incremento en la gente que se queda en casa.

Según el mismo estudio, en Ciudad de México aumentó un 75 % la población que se está quedando en casa, en Mexicali (Baja California) un 58 % y en San Nicolás de los Garza (Nuevo León), un 52 %, siendo las poblaciones con más cumplimiento.

El Gobierno mexicano prohibió las actividades económicas no esenciales y exhortó a la población a quedarse en casa hasta el 30 de mayo, si bien no ha concretado sanciones para las empresas que lo incumplen y la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los más de 50 millones de pobres que viven al día.

Con 857 fallecidos y más de 9.500 casos confirmados de COVID-19, las autoridades mexicanos consideran que el país ya ha entrado en la fase de máxima expansión de la enfermedad, creen que el pico de la pandemia se alcanzará sobre el 10 de mayo y prevén levantar gradualmente el confinamiento a partir del 1 de junio. EFE