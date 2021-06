Murray: 'Ahora valoro más momentos como entrenar con Federer'

Londres, 26 jun (EFE).- Andy Murray, ganador de Wimbledon en dos ocasiones, habló sobre su entrenamiento con Roger Federer y dijo que ahora valora más estos momentos que hace seis o siete años.

El británico se ejercitó en una de las pistas de Wimbledon este viernes junto al suizo, ocho veces ganador del título, como preparación para el Grand Slam que comienza este lunes.

'La preparación ha sido buena. He entrenado con los mejores. Quiero llegar a Wimbledon lo más fresco y lo más en forma posible. Jugar con Federer estuvo muy bien, Hace seis o siete años no hubiera pensado tanto en ello, pero ahora lo valoro mucho más. No haberlo podido hacer en los últimos años hace que lo aprecie más', dijo Murray en rueda de prensa.

Murray, que ganó en estas pistas en 2013 y 2016, volverá a competir en el torneo individuales de Wimbledon por primera vez desde 2017.

'Estoy encantado de estar de vuelta, estoy muy emocionado de poder estar enfrente del público, de los aficionados. Sé que no es normal, pero se siente como normal, ver a la gente junta, haciendo las ruedas de prensa, jugadores entrenando. Lo veo todo más cerca de la normalidad y eso me hace feliz', apuntó.

'Sé que si mi cuerpo aguanta puedo competir. Echo de menos estar en la pista central, sentir esa presión', agregó. EFE