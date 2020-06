Murray desvela su pasión por la bicicleta y sus problemas al pintar y dibujar

Londres, 23 jun (EFE).- El tenista Andy Murray explicó, a horas de disputar su primer partido en nueve meses, que una de las actividades que más le ha ayudado durante el confinamiento para entrenar ha sido la bicicleta.

Las medidas durante la cuarentena han sido más relajadas en Londres, donde Murray ha pasado las últimas semanas, y el escocés ha aprovechado para entrenar en casa y salir con la bicicleta.

'Mi mujer me compró una bicicleta por mi cumpleaños, así que he salido para hacer rutas cerca de donde vivo en Surrey. Normalmente salgo durante 60 o 90 minutos, en una famosa ruta en las colinas de Surrey, donde los ciclistas olímpicos corrieron durante Londres 2012', aseguró Murray en una columna en la BBC.

'Cuando salía, me proponía batir mis tiempos de la semana anterior. Es una buena manera de competir contra ti mismo y ponerte un objetivo', señaló.

Además, Murray, quien tiene dos hijos, también ha aprendido durante estos meses sin tenis qué otras actividades no se le dan tan bien.

'También me he dado cuenta de que no soy muy bueno pintando y dibujando. Los niños siempre me piden que pinte cosas y coloree y mi mujer es una artista y lo hace muy bien, pero yo soy terrible, aunque me encanta ayudar', apuntó.

Murray volverá este martes a la competición después de su último partido oficial en las pasadas Finales de la Copa Davis. El escocés juega hoy contra Liam Broady en la 'Batalla de los Británicos', un torneo de exhibición organizado por el hermano de Andy, Jamie. EFE