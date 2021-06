Murray: 'Podría haber sido una de las peores derrotas de mi carrera'

Londres, 29 jun (EFE).- El tenista Andy Murray afirmó que, de haber terminado perdiendo el encuentro ante Nikoloz Basilashvili en primera ronda de Wimbledon tras haber ido 5-0 arriba en el tercer set, podría haber sido 'una de las peores derrotas' de su carrera.

El británico se impuso este lunes a Basilashvili en cuatro sets, pero llegó a ir 5-0 arriba en el tercero y lo acabó entregando con siete juegos seguidos perdidos.

'Creo que jugué bien hasta que me puse 5-3 arriba en el tercer set. A partir de ahí... Nunca me ha pasado en mi carrera. Estar tres 'breaks' arriba y con dos sets a favor. Pero imagino que cosas así pueden ocurrir cuando no has jugado muchos partidos últimamente. Lo puedes perder todo muy rápido', dijo Murray en rueda de prensa.

'No creo que haya muchos jugadores que hubieran ganado el cuarto set después de eso. Muchos hubieran capitulado al principio del cuarto después de verse con el 5-0 arriba. Yo hice lo contrario. Ahí hay mucha presión, porque empiezas a pensar en los titulares que habrá. Es una de las peores derrotas de tu carrera si pasa. Y no es fácil dejar de pensar en ello', añadió.

Murray, que llevaba cuatro años sin ganar un partido en Wimbledon, volverá a la pista el miércoles, pero, tras varias operaciones en los últimos años y el implante de una prótesis en su cadera, su estado físico siempre es duda tras un partido a cinco sets.

'Hay que esperar, porque en Nueva York, por ejemplo, me sentí bien después de la primera ronda y al día siguiente apenas podía andar. Mi ingle me dolía mucho y no me pude recuperar de ese partido. Por ahora me encuentro bien. Solo me pesan un poco las piernas y estoy un poco cansado', dijo el exnúmero uno del mundo. EFE