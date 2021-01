Nace la hija del pelotero Kiké Hernández y la ex miss P.Rico Mariana Vicente

San Juan, 19 ene (EFE).- El pelotero Enrique 'Kiké' Hernández, actualmente agente libre en las Grandes Ligas, y su esposa, la ex miss Puerto Rico Mariana Vicente, anunciaron el nacimiento de su hija, Penélope Isabel.

La pequeña nació el pasado 15 de enero, detallaron sus padres en sus cuentas de Instagram.

Hernández resaltó en su publicación, que el día que fue elegido en la sexta ronda del Sorteo de Novatos de las Grandes Ligas en 2009 'estaba en la cúspide del mundo', el día en que debutó en Las Mayores, el 1 de julio de 2014, 'pensaba que nada era comparable', el día que se casó 'pensaba que el mundo se había detenido' y el día en que ganó la Serie Mundial, 'pensaba que lo tenía todo'.

Pero, 'nada se compara con el momento en que conocí a mi pequeña niña. Mariana, eres mi héroe. Las amo y las amaré siempre', añadió Hernández, de 29 años en la red social.

Mariana Vicente, quien representó a Puerto Rico en el certamen de Miss Universo de 2010, destacó: 'Cada vez que te miro' (en referencia a la niña), veo a kikehndez y siento amor puro'.

'Un amor que me ha hecho pasar por tantas cosas y me ha acercado a mí misma. No puedo esperar para convertirme en tu mejor amiga', escribió la exreina en la publicación.

En junio pasado, Hernández, que ha jugado siete temporadas en las Grandes Ligas, anunció que se convertiría en padre.

En estas siete campañas, ha acumulado un promedio de bateo de .240 y ha conectado 71 jonrones.

Hernández fue miembro del 'Equipo Rubio' de Puerto Rico, que llegó subcampeón por segunda edición corrida del Clásico Mundial de Béisbol de 2017.

Hernández también ganó su primer campeonato de las Grandes Ligas en la pasada temporada con los Dodgers de Los Ángeles, el primer título del equipo desde 1988.

El pelotero boricua es conocido en el béisbol como un jugador 'utility', pues prácticamente puede jugar todas las posiciones.

Vicente, de 32 años, representó a Puerto Rico en el Miss Universo de 2010, donde quedó entre las primeras diez semifinalistas. EFE