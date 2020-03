Nace 'Un día por todas' en México en respuesta al paro nacional de 9 de marzo

México, 4 mar (EFE).- El movimiento 'Un Día Por Todas' buscará el próximo 9 de marzo colocar a la mujer en el centro del debate sin que sea necesario apoyar el paro nacional convocado para ese mismo día en México a través de redes sociales y apoyado por entidades civiles y empresariales.

'Buscamos crear una unidad de la mujer mexicana como constructora de paz', informó este miércoles a Efe Adriana Guevara, comunicadora y una de las portavoces de este movimiento.

'Un día por todas' nació como alternativa a 'Un día sin nosotras', una iniciativa de agrupaciones feministas bajo la cual se llevará a cabo un paro nacional de mujeres el 9 de marzo, justo 24 horas después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, debido a la compleja situación que se presenta en México, donde en el 2019 se registraron más de mil feminicidios.

El paro nacional ha sido apoyado por entidades civiles pero también por organismos de Gobierno, centros educativos y muchas empresas.

Incluso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) -organismo cúpula de la patronal mexicana- pidió a sus asociados ser 'empáticos' con las mujeres que decidan no acudir al trabajo.

Para Guevara, el movimiento que impulsan busca reclamar seguridad para las mujeres sin 'colores, sesgos políticos ni ideológicos'.

'Es un llamado a la unidad desde los puntos en donde sí somos uno. Es como (un acto) de misericordia en donde caben todas, no importa ni color ni ideología', dijo Guevara.

Afirmó que su movimiento no va en contra del paro nacional de mujeres, pues este es opcional, sino que busca crear la unidad entre todas las mujeres.

No obstante, sí que denunció que el movimiento que impulsó el paro de mujeres tiene una 'ideología' y busca, por ejemplo, impulsar el derecho al aborto.

'No a la violencia. No al vandalismo. No al aborto', se lee en la página web oficial de 'Un día por todas'.

Cuestionada sobre si su movimiento es conservador o de derechas, Guevara, madre de cuatro niños, se calificó como 'humanista de centro'.

Algunas de las organizaciones que se han sumado a la causa son Provida Ensenada, Vida y familia Sinaloa, Red de Líderes Católicos o Asociación de Médicos Católicos.

Guevara espera que el movimiento crezca a lo largo de las próximas semanas y en un futuro tenga suficiente fuerza como para organizar charlas y eventos a lo largo del país.

Para el 9 de marzo, 'Un día por todas' apuesta por llevar ropa de color rosa, pues es símbolo de 'feminidad'.

Otras propuestas impulsadas desde la sociedad para quienes quieran trabajar el 9 de marzo es llevar ropa de color morado o incluso pañuelos blancos, tanto hombres como mujeres. EFE