Nacho Ambriz: 'Se cumple un sueño y estoy feliz de estar en el Huesca'

Huesca (España), 8 jul (EFE).- El nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, el mexicano Nacho Ambriz, se ha mostrado muy feliz de poder estar en el fútbol español en su presentación como nuevo técnico oscense, a la vez que ha destacado que cumple 'un sueño'.

'Estoy muy feliz de poder estar en el Huesca y con esto se cumple un sueño que agradezco. Vengo con hambre de hacer un gran torneo', han sido las primeras palabras en la rueda de prensa que ha dado en España el técnico.

Nacho Ambriz ha dado las primeras pautas de cómo le gusta que jueguen sus equipos: 'Con orden, intensidad y que juegue bien al fútbol'.

'Me gusta un equipo competitivo que trabaje mucho y hacerlo con mucha humildad. Nada me espanta. También me gusta corregir lo que no se hace bien y seguir aprendiendo' ha apuntado.

Ambriz piensa que el desconocimiento que pueda tener del fútbol español no es un problema para él porque 'hoy en día se sabe todo a través de los vídeos y redes sociales'.

A este respecto ha añadido que el club cuenta con técnicos que conocen bien el fútbol español y que informarán de todo, por lo que tendrá capacidad para conocer todo.

'Además no hay varitas mágicas ni se puede ocultar todo, ya que los jugadores son los protagonistas', ha explicado el que fuera ayudante de Javier Aguirre en Osasuna y el Atlético de Madrid.

Nacho Ambriz ha renunciado a la comodidad de poder entrenar en su país porque ha señalado que es ambicioso y que quiere probar en el fútbol europeo.

'La Segunda división española dicen que es la sexta liga europea. Podría estar en mi país tranquilamente y viniendo aquí he renunciado a muchas cosas porque para mí el dinero no lo es todo. No vengo recomendado por nadie sino porque me interesó el proyecto', ha desvelado.

Sobre este aspecto ha resaltado que prefería venir a Europa y trabajar como sabe a quedarse en su casa y recriminarse un día el no haber aceptado entrenar en Europa.

A la hora de definirse como entrenador Ambriz ha señalado que le gusta escuchar a los jugadores y la parte humana, así como adaptarse a la situación.

El técnico mexicano cree que, por ser un equipo recién descendido, el Huesca debe luchar para estar arriba. 'Sabemos que la exigencia va a ser grande pero tendremos que ir partido a partido. Tenemos una gran exigencia pero no nos puede espantar'.EFE

