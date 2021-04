Nacho: “Si Militao y yo estamos aquí, es por algo”

Redacción deportes, 14 abr (EFE).- El español Nacho Fernández reivindicó su calidad y la de su compañero en el centro de la zaga, el brasileño Éder Militao, al asegurar que si juegan en el Real Madrid “es por algo”, tras otra gran noche como pareja de centrales que certificaron con un empate a cero contra el Liverpool que les clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones.

“Tanto Militao como yo si estamos aquí es por algo. Tenemos condiciones de sobra para jugar partidos como los de esta noche. Llevamos jugando juntos tres partidos de máxima exigencia y estoy contento por Militao, por mí y por el equipo”, aseguró en Movistar+ tras el encuentro”.

“No sé si este partido me reivindica, yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Es la mejor temporada de mi carrera, con mucha confianza y ayudando al equipo para conseguir objetivos”, comentó un Nacho que realizó, según datos de Opta, once despejes, cinco de ellos de cabeza, el máximo para un futbolista del Real Madrid en la presente temporada.

“Sabíamos que teníamos una ventaja buena respecto a la ida, pero también que iban a apretar y empujar. Han tenido ocasiones para ponerse por delante, pero hemos sabido sufrir y atrás hemos estado espectacular”, analizó.

Un Nacho que reconoció que, a pesar de lograr la clasificación a las semifinales de la ‘Champions’, no pasan su mejor momento en cuanto a físico: “Sobre todo porque es una temporada atípica con partidos cada tres días. No te da tiempo ni a saborear las victorias. Quizá físicamente no estamos como otros años por el calendario, pero pasando de ronda las cosas se ven más fáciles”, comentó.

Por último, huyó de favoritismos de cara a la eliminatoria frente al Chelsea: “No sé quién es el favorito. Cuando íbamos a jugar contra el Liverpool decían que no éramos favoritos. Nosotros queremos conseguir nuestros objetivos y el Chelsea será igual de complicado”, concluyó. EFE

