Nada cambió con presencia de La Russa, Medias Blancas eliminados en octubre

Chicago (EE.UU.), 12 oct (EFE).- El veterano manejador Tony La Russa, a sus 77 años, volvía del retiro para liderar el nuevo proyecto de reconstrucción de los Medias Blancas de Chicago y después de ganar el título en la División Central estaba convencido que podría llegar lejos en la competición de 'octubre'.

Cargado de estrellas, La Russa, miembro del Salón de la Fama, nunca pensó que su equipo quedase tan pronto eliminado.

Pero, la temporada de Chicago llegó a un final enfático el martes, con una derrota por paliza de 10-1 ante el campeón del Oeste de la Liga Americana, Houston, en el Juego 4 de una Serie Divisional que nunca estuvo cerrada.

Nunca consiguieron el pitcheo y solo ocasionalmente lograron un imparable que los llevó a su campeonato de primera división en 13 años y les dio apariciones consecutivas en los playoffs por primera vez. Y después de ser eliminados por Oakland en la ronda de comodines el año pasado, se retiraron de manera humilde contra los Astros.

No es lo que el presidente Jerry Reisndorf tenía en mente cuando ayudó a sacar a La Russa de su retiro, levantando algunas cejas, para reemplazar al veterano mexicano Rick Rentería.

Hubo grandes preguntas sobre cómo se relacionaría el tres veces campeón de la Serie Mundial de la vieja escuela con las estrellas jóvenes amantes de la diversión de Chicago como Tim Anderson después de una década fuera del dugout.

Tampoco fue precisamente una navegación tranquila. Y no está claro si La Russa volverá la próxima temporada.

'No voy a hablar de mí mismo', declaró La Russa. 'El proceso que utilicé una vez que tuve un poco de seguridad, probablemente alrededor del quinto o sexto año, es '¿te quieren de vuelta?'. Simplemente me marcho si no quieren que vuelvas. Dicen que sí, luego les preguntas a los jugadores. Deben elegir a quién quieren administrar. Si obtienes ambos, entonces compruébalo tú mismo '.

La Russa tuvo un desacuerdo público con un par de sus jugadores luego de que regañó al dominicano Yermín Mercedes por dar un jonrón en un lanzamiento de 3-0 durante la novena entrada de una victoria por 16-4 sobre Minnesota en mayo.

Pero los Medias Blancas lucieron como un contendiente durante todo el año, con una alineación y un cuerpo de lanzadores de primer nivel.

En el camino, La Russa superó a John McGraw en el segundo lugar en la lista de victorias de todos los tiempos del béisbol detrás de Connie Mack. Y el abridor del Cuarto Partido, el cubano estadounidense Carlos Rodón, lo llamó un 'gerente muy especial'.

'Fue un placer jugar para él. No muchos muchachos pueden decir que han jugado para un entrenador del Salón de la Fama', comentó Rodón (0-1) a pesar de ser el lanzador derrotado.

Rodón, quien salió en la tercera entrada, describió la temporada como 'un viaje divertido'. Simplemente no terminó como quería Chicago.

Los Medias Blancas fueron superados por 15-5 y ni siquiera consiguieron un hit de extrabase mientras perdían los dos primeros partidos en Houston, que le abrieron el camino del triunfo final en el Cuarto Partido, dejando atrás la derrota por paliza de 12-6 del domingo.

'Es una experiencia de aprendizaje para todos nosotros', dijo el novato Gavin Sheets, quien conectó jonrones y dobles. 'Probamos una gran muestra de lo que es jugar en casa en los playoffs. No creo que nadie vaya a olvidar hoy y el domingo por la noche, simplemente lo que fue: la multitud, el 'apagón', el apoyo. Que arde un fuego. Eso hace que quieras volver a hacerlo, con un resultado diferente'.

Los Medias Blancas confiaban en Rodón para ayudar a enviar la serie de regreso a Houston para un quinto juego decisivo. El zurdo, limitado en el tramo por un hombro adolorido, trajo el calor desde el principio, solo para apagarse rápidamente.

Fue un final difícil para Chicago después de tener marca de 93-69 y vencer a Cleveland por 13 juegos en la división. Los Medias Blancas terminaron con su total de victorias más alto desde que el equipo campeón de la Serie Mundial 2005 tuvo marca de 99-63, a pesar de que jugadores clave como el cubano Luis Robert y el dominicano Eloy Jiménez se perdieron tiempo por lesiones.

Rodón hizo su primer equipo All-Star y estableció un récord personal en victorias, con marca de 13-5 con efectividad de 2.37. Lanzó solo 28 entradas durante los últimos dos meses de la temporada regular.

En los playoffs, no fue el único abridor de los White Sox que tuvo problemas. Lance Lynn, Lucas Giolito y Dylan Cease tampoco dieron lo que esperaban.

Rodón, quien tiene un historial de lesiones en brazos y hombros, mira hacia un futuro incierto. Tiene un contrato que expira, lo que significa que podría haber salido del montículo por última vez con el uniforme de los Medias Blancas.

'Definitivamente fue un momento especial', destacó Rodón 'Ha sido un camino interesante para mí. Solo tener la oportunidad de lanzar un juego importante, significó mucho. Así que gracias, seguidores de los Medias Blancas. Y gracias a la organización por todo el apoyo que recibí'.EFE

