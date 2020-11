Nadal, a descansar a la espera de saber qué ocurre con Australia

Londres, 22 nov (EFE).- Rafael Nadal se marchó de Londres sin el sueño cumplido de estrenarse en el palmarés del torneo maestros y con el objetivo por delante de descansar unos días y comenzar los entrenamientos para preparar un incierto Abierto de Australia.

El español, que perdió el sábado en semifinales ante el ruso Daniil Medvedev, no volverá a competir en lo que resta de año al estar la Copa Davis cancelada y no haber más torneos en el horizonte.

Confirmó el sábado en rueda de prensa que se tomará unos días de descanso y que físicamente está bien, pese a mostrar signos de molestias en los últimos retazos de su duelo contra Medvedev.

El descanso le durará poco, puesto que el calendario tenístico aprieta, y, aunque aún sea una incógnita para los primeros meses del año, el objetivo de Nadal es estar preparado para lo que venga a principios de enero.

'Si no se juega Australia, se jugará otra cosa', señaló.

Medios australianos reportaban en los últimos días la posibilidad de que el 'major' oceánico se jugara en abril, debido a las restricciones del Gobierno de Victoria (Australia), que no dejaría entrar a los tenistas hasta, como mínimo, el 1 de enero, y luego se tendrían que someter a 14 días de cuarentena, durante los que sí podrían entrenarse.

Sin embargo, un enfadado Novak Djokovic negó en rueda de prensa que se fuera a jugar en abril y, horas después, la federación australiana confirmó en un comunicado que son solo especulaciones y que las fechas del Grand Slam se anunciarán en las dos próximas semanas.

Si se jugara el Abierto de Australia en abril, muchos torneos, tanto de la gira de cemento americana como de la temporada europea de arcilla quedarían trastocados.

Pero, ocurra lo que ocurra, Nadal tiene claro que el tenis y sus torneos están en un segundo plano ante lo que está pasando en el mundo y recordó que éste no gira alrededor de ellos.

'No sé cómo va a ser la situación. Tenemos que esperar lo que diga el Gobierno de Victoria (Australia). No podemos hacer mucho desde la ATP. No somos quienes para decir lo que es mejor para su país. Tenemos que ser pacientes y esperar su decisión', apuntó. EFE