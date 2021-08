Nadal, contento de volver pese a haber tenido una preparación 'más justa'

Washington, 1 ago (EFE).- El tenista español Rafael Nadal volverá a jugar este miércoles en el Citi Open de Washington con la vista puesta en el Open de Estados Unidos de septiembre y está deseando regresar a la competición aunque ha tenido una preparación 'más justa' de lo que él querría.

Nadal lleva varios días entrenando en la capital estadounidense para participar por primera vez en este torneo en la que será su vuelta a las canchas desde el descanso que se tomó tras su derrota en las semifinales de Roland Garros frente a Novak Djokovic.

'No sé cuánto tiempo llevará recuperarme del todo, lo único que puedo decir es que lo haré lo mejor que pueda', dijo Nadal en una conferencia de prensa, en la que añadió que espera que el entrenamiento de los últimos días le haya servido para ser 'suficientemente competitivo'.

Nadal confesó, a preguntas de EFE, que ha vivido 'con tristeza' no estar ni en Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos. 'No es agradable pero al final las cosas suceden y uno las tiene que aceptar de la manera que vienen porque si no uno podría estar frustrado toda la vida'.

Admitió que 'desgraciadamente' ya tiene experiencia al respecto porque se ha 'perdido muchas cosas' en su carrera por culpa de problemas físicos.

Por eso ahora, a estas alturas de su carrera 'más que nunca' tiene que estar 'atento' a su estado físico para tomar las decisiones que, como recalcó, le ayuden a seguir haciendo lo que más le gusta, continuar jugando a tenis a nivel competitivo.

'Mi cuerpo decidió por mí, si hubiera podido elegir yo nunca me habría perdido Wimbledon ni loe juegos olímpicos', comentó también en esta conferencia de prensa.

Nadal no sabe lo que pasará en las próximas semanas y cómo llegará al Open de Estados Unidos -que se juega del 30 agosto al 12 de septiembre-, pero sí admitió que ha tenido menos tiempo para prepararse que en otras ocasiones.

Recordó a EFE en este sentido que ha tenido una preparación 'más justa' por las semanas que ha tenido que parar por culpa de su pie y porque ha pasado más de dos meses sin competir.

'Creo que estoy dando pasos hacia adelante y espero estar preparado para competir bien', añadió.

En sus entrenamientos de estos días Nadal ha podido estar con otros jugadores que van a participar en este torneo, como el joven estadounidense Sebastian Korda, de quien dijo que tiene posibilidades de estar entre los mejores del mundo.

Nadal admitió, por otra parte, que el serbio Novak Djokovic es el favorito para ganar el Open de Estados Unidos. Djokovic 'ya ganó tres -torneos de Gran Slam- este año, puede ganar los cuatro', admitió el español.

'Por supuesto (Djokovic) es uno de los claros favoritos, probablemente el principal', añadió Nadal.

El tenista español, en cualquier caso, dijo estar muy contento de volver a la competición y también de participar por primera vez en el Citi Open, un torneo con 'una gran historia'.

También es, además, su primera visita a Washington. Dijo estar 'muy impresionado' con la ciudad que ya está disfrutando y que espera poder visitar mejor estos días.EFE

pamp/jl