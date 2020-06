Nadal dice que el mundo no se debe parar pero hay que respetar el dolor

Madrid, 4 jun (EFE).- Rafael Nadal es partidario de que 'el mundo no se pare' pero también cree que hay que respetar el 'dolor de la gente' que ha sufrido los efectos de la pandemia del coronavirus y 'mantener la cabeza despierta y no dejarse llevar por el desastre'.

Así se ha expresado el campeón español en una videoconferencia con un grupo de periodistas, organizada a petición de la Federación Francesa de Tenis con motivo del torneo de Roland Garros que, en condiciones normales, debería estar jugándose en estas fechas.

'La vacuna sería una gran solución', dijo Nadal. 'Nos va a dar libertad y seguridad para recuperar nuestra vida en general, lo solucionaría todo. Si nos dijeran que habría una vacuna en diciembre diría que no tiene sentido jugar antes porque no merece la pena', añadió.

'De todas formas el mundo no se puede parar durante un tiempo concreto', señaló el jugador, que apenas ha podido entrenarse por las restricciones de la cuarentena y que ha dedicado su tiempo a atender las necesidades de su academia en Manacor y las peticiones que ese otro trabajo le demanda.

'Mi cabeza está en intentar recuperar lo antes posible y programar nuestro futuro inmediato para ser competitivo', dijo Nadal, que recomienda que hay que mantenerse despierto y positivo y 'hacer un ejercicio personal'.

'No hay que dejarse llevar por el desastre, creo que es lo mejor para la salud. El mal virus sería eso. Pero no hay que olvidar el dolor que la gente ha sufrido por toda esta pandemia y sus consecuencias y respetarlo', indicó.

Nadal cree que este parón es diferente para los jóvenes en comparación con los más veteranos. 'En el tenis, no es lo mismo mantener tu cuerpo preparado con 21 que con 34 años', dijo al referirse a su onomástica de este miércoles.

'Sé por los tiempos en los que yo he estado lesionado lo difícil que es, pero también los más veteranos tenemos más experiencia para estas situaciones. La verdad, no sé qué pasará', apuntó.

Nadal también dijo que ahora mismo no es 'lo ideal' jugar el Abierto de Estados Unidos. 'No es fácil, es difícil predecir porque tenemos que tener todo claro al cien por cien y desde la distancia es complicado. Quizás en un par de meses sea todo más fácil, por lo tanto hay que esperar. Ahora mismo diría que no. Hay que tomar las decisiones correctas y estar seguro'

'Estoy seguro que la gente que organiza el torneo quiere que el evento sea seguro y lo mismo la Federación Francesa de Tenis con Roland Garros. Hay que buscar la seguridad, y ojalá se tomen las decisiones correctas'.

'El tenis es un deporte global a nivel mundial, donde se está viajando por el mundo y hay que estar completamente seguro de lo que se hace', dijo.

Nadal comentó que apenas había podido entrenarse: 'Hemos estado sin salir de casa durante algo más de dos meses y yo no tengo pista en casa', comentó. EFE