Nadal: 'El momento de la temporada es perfecto para ganar el primer título'

Barcelona, 25 abr (EFE).- El español Rafael Nadal aseguró este domingo, tras ganar el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó en una vibrante final contra Stefanos Tsitsipas, que 'el momento de la temporada es perfecto para ganar el primer título'.

'Creo que esta semana me puede ayudar para encarar lo que viene con una mentalidad positiva', declaró tras su triunfo el doce veces campeón en Barcelona.

El balear aceptó que 'dos o tres puntos' decidieron la final contra Tsitsipas, número cinco mundial, en un encuentro 'muy emocionante, luchado y contra un gran rival'.

El griego definió a Nadal al acabar el choque como el jugador que 'más odia perder', a lo que el número tres mundial respondió que, más que eso, lo que le gusta 'es ganar'.

'Lo que me gusta también es competir, más que cualquier otra cosa. Me gusta competir, esforzarme para lograr los objetivos y, si no se consiguen, irme a casa con la tranquilidad de haberlo intentado', apuntó.

El nuevo campeón del Godó aseguró, pese a vencer en una auténtica batalla, que sigue teniendo 'margen de mejora a nivel tenístico' para los torneos venideros de la época de tierra.

'El título importante para mí. Es importante para mi confianza y por el título en sí mismo porque es otro título importante en mi carrera. Ganar otro 500 y uno de los mejores 500 de la historia de este deporte', concluyó el número tres mundial. EFE