Nadal: 'Era importante salvar este partido como fuera'

Barcelona, 21 abr (EFE).- El español Rafael Nadal, que sufrió en su debut en el Trofeo Conde de Godó ante el bilorruso Ilya Ivaskha (3-6, 6-2 y 6-4), admitió que este miércoles lo importante era 'salvar el partido como fuera'.

El once veces campeón del torneo explicó que influyeron en su juego 'las dudas' que le dejó su derrota en los cuartos de final de Montecarlo y que, como le sucedió en el torneo monegasco, estos días se ha entrenado 'mejor' de lo que ha jugado hoy.

'He empezado mal, él ha llevado la iniciativa y he estado en sus manos en el primer set. En el segundo, he cambiado la dinámica y el tercero ha sido más complicado, porque él sacaba bien, pero ya me he encontrado más cómodo', analizó.

El apoyo del público -la pista que lleva su nombre puede albergar hasta 1.000 aficionados- también ayudó a Nadal a remontar el encuentro frente al 111 de la ATP.

'Para los más veteranos, la energía del publico es un aliciente importante. Es vital que la gente vuelva a la pista, y de Montecarlo (donde los partidos se jugaban a puerta cerrada) a aquí, el cambio es importante', comentó al respecto.

En cualquier caso, Nadal aseguró que 'nunca' piensa en 'ganar fácil' y que sigue 'trabajando para tener mejores sensaciones'. Las buscará este jueves en octavos de final, contra el vencedor del duelo entre el japonés Kei Nishikori, bicampeón del torneo, y el decimotercer favorito, el chileno Cristian Garín.

'Cuando vienes de perder, siempre tienes dudas y hay que recuperarse. He ido de menos a más, me he dado otra oportunidad para mejorar y mañana será otro día', concluyó. EFE