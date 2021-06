París, 11 jun (EFE).- El español Rafa Nadal, derrotado en semifinales de Roland Garros por el serbio Novak Djokovic, aseguró estar 'triste', pero evitó 'dramatizar'.

'Me siento bien, no soy una persona de hacer celebraciones cuando se gana, ni grandes dramas cuando se pierde. Estoy preparado para aceptar la victoria y la derrota; aunque es un torneo muy importante para mí, soy consciente de que no se puede ganar 15 o 16 veces. Volveré con la ilusión y el trabajo necesario', afirmó. EFE