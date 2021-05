Nadal, fastidiado por tener poco descanso antes de medirse con Shapovalov

Roma, 12 may (EFE).- El español Rafa Nadal, que debutó este miércoles en el torneo de Roma con un triunfo contra el italiano Jannik Sinner, expresó su incomodidad por el hecho de que los organizadores del torneo hayan fijado su partido de octavos de final por la mañana, pese a que su encuentro terminara pasadas las 21.00 (19.00 GMT).

Nadal se impuso por 7-5 y 6-4 a Sinner en su segundo enfrentamiento con el italiano y se enfrentará este jueves al canadiense Denis Shapovalov en el tercer partido previsto en la central, en la que el programa se abre a las 10.00 locales (8.00 GMT).

'Desgraciadamente no puedo quejarme mucho. Me han puesto tercer turno y no tengo un 'no antes de', así que puede ser que juegue a las 13.00. Está bastante justo todo y no estoy contento con eso', afirmó Nadal en la rueda de prensa, explicando su necesidad de volver rápido al hotel para descansar lo más posible.

'No tengo sensación alguna de que se me ha perjudicado. Creo que es un hecho, que no está bien. Normalmente el programa del día lo hace el director del torneo con apoyo de la ATP. No creo que esté bien hecho', prosiguió.

El de Manacor se mostró satisfecho por el tenis practicado este miércoles ante Sinner. 'He hecho un partido completo, he hecho muchas cosas bien, golpeé bien con la derecha, con el revés también. Es verdad que hice errores con la derecha paralela, pero esas son cosas que mejoras con la confianza', dijo.

'La tónica general ha sido positiva y es una victoria de prestigio', agregó. EFE