Nadal: 'Firmaría estar cansado y pasar a la final'

Londres, 19 nov (EFE).- Rafael Nadal aseguró que firmaría estar cansado, tras jugar la semifinal del sábado por la noche, si eso implica estar en la final del domingo en el torneo de maestros.

El tenista, que venció este jueves a Stefanos Tsitsipas para meterse por sexta vez en su carrera en semifinales de las Finales ATP, habló en rueda de prensa sobre la posibilidad de jugar el encuentro ante Daniil Medvedev el sábado por la noche.

'Todo depende. Si es una batalla muy larga, el jugador que gana pues evidentemente notará el cansancio y la hora de acabar será tarde. Puede hacer que llegues más cansado a la final. Pero es que alguien tiene que jugar a esa hora y no hay motivos para quejas. No sé si me tocará a mí, parece que sí, pero ningún problema. Firmaría estar muy cansado y pasar a la final', dijo el español.

Todo apunta a que Nadal jugará el sábado, no antes de las 21:00 hora española, la semifinal contra Medvedev, puesto que el ruso jugará a esa hora, el viernes, su último partido de la fase de grupos.

Respecto a ese encuentro con el de Moscú, Nadal posee un cara a cara favorable de tres a cero, siendo todos los triunfos en pista rápida y uno de ellos en esta cancha, aunque el balear es cauto.

'No creo que sirvan los partidos anteriores. A este nivel y contra estos jugadores depende siempre del momento y él viene de ganar París. Está en un gran momento de forma. Son semifinales de un Masters, no se puede esperar más que un rival de máxima dificultad', apostilló el manacorense.

Sobre si es el año que mejor está jugando en Londres, al haber descansado más durante toda la temporada, Nadal lo negó.

'El año pasado también estaba jugando bien. Es verdad que tengo muy buenas sensaciones, pero ya he jugado otras veces bien, aunque no haya conseguido ganar', dijo el balear.

'He hecho cosas muy buenas estos últimos días y sé que tengo que dar un pasito más'. EFE